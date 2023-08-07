Влаштував дебош: ведмідь вирвався з клітки на літаку в Дубаї (відео)
Представники спеціальної групи приспали тварину і за допомогою екіпажу лайнера зняли її з борту. Але прем'єр-міністр Іраку все ж вирішив провести розслідування.
4 серпня переляканих пасажирів рейсу 123 "Іракських авіаліній" довелося евакуювати після того, як ведмідь, який перебував у відсіку для тварин, вирвався з клітки. Літак із Міжнародного аеропорту Дубая мав прямувати зворотним рейсом до Багдада. Про це повідомляє The Daily Mail.
Адміністрація аеропорту направила фахівців з контролю за тваринами, щоб приборкати клишоногого. На опублікованому в соцмережах відео ведмідь блукає вантажним відсіком літака Боїнг-737.
Хтось зі співробітників навіть вирішив погладити звіра по голові. На ще одному ролику незадоволені пасажири скаржаться на тривалу затримку вильоту.
Представники іракської авіакомпанії просити вибачення за те, що трапилося, але сказали, що не несуть відповідальності за те, що ведмідь вибрався з клітки.
"Після перевірки літака і відсутності пошкоджень рейс повернувся в Багдад", — йшлося в заяві.
Але тепер прем'єр-міністр країни Мохаммед Шайя Саббар аль Судані бере участь у суперечках про те, хто відповідальний за те, що сталося, та ініціював розслідування.
Нагадаємо, що під час високої спеки мешканка Каліфорнії виявила ведмедицю з ведмежам у власному басейні.
Також повідомлялося, що величезний бурий ведмідь напав на групу туристів на Алясці.