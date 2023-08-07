Влаштував дебош: ведмідь вирвався з клітки на літаку в Дубаї (відео)

Представники спеціальної групи приспали тварину і за допомогою екіпажу лайнера зняли її з борту. Але прем'єр-міністр Іраку все ж вирішив провести розслідування.

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4 серпня переляканих пасажирів рейсу 123 "Іракських авіаліній" довелося евакуювати після того, як ведмідь, який перебував у відсіку для тварин, вирвався з клітки. Літак із Міжнародного аеропорту Дубая мав прямувати зворотним рейсом до Багдада. Про це повідомляє The Daily Mail.

Адміністрація аеропорту направила фахівців з контролю за тваринами, щоб приборкати клишоногого. На опублікованому в соцмережах відео ведмідь блукає вантажним відсіком літака Боїнг-737.

Хтось зі співробітників навіть вирішив погладити звіра по голові. На ще одному ролику незадоволені пасажири скаржаться на тривалу затримку вильоту.

Співробітники спеціальної групи приспали тварину і за допомогою екіпажу лайнера зняли її з борту

Представники іракської авіакомпанії просити вибачення за те, що трапилося, але сказали, що не несуть відповідальності за те, що ведмідь вибрався з клітки.

"Після перевірки літака і відсутності пошкоджень рейс повернувся в Багдад", — йшлося в заяві.

Але тепер прем'єр-міністр країни Мохаммед Шайя Саббар аль Судані бере участь у суперечках про те, хто відповідальний за те, що сталося, та ініціював розслідування.

Нагадаємо, що під час високої спеки мешканка Каліфорнії виявила ведмедицю з ведмежам у власному басейні.

Також повідомлялося, що величезний бурий ведмідь напав на групу туристів на Алясці.