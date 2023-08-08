Залишився висіти на даху: автомобіль злетів у повітря та врізався в житловий будинок (фото)

Співробітники поліції встановили, що аварія була навмисною. Після вилучення автомобіля у верхньому кутку будинку утворилася величезна діра.

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У США автомобіль злетів у повітря та врізався в спальню другого поверху будинку в Пенсільванії, де й залишився висіти в неділю вдень до приїзду рятувальників. Про це пише The Sun.

Співробітники пожежної компанії Junction Fire Company прибули на місце аварії на Альфарата Роуд у селищі Декатур і виявили, що автомобіль Toyota Corolla застряг на даху та в мансарді.

Рятувальники поділилися неймовірними фотографіями аварії та зяйливої діри, що залишилася в бічній частині будинку. На одному зі знімків автомобіль із пенсільванськими номерами висить на даху над ґанком будинку, а його передня частина врізається в похилений мансардний поверх, де на даху та газоні лежать великі тріски.

Рятувальники поділилися неймовірними фотографіями аварії та зяйливої діри Фото: Junction Fire Company

На фотографії зсередини видно бічну частину автомобіля та вулицю, де колись була стіна в кімнаті, обклеєній картатими шпалерами. Підлога вкрита зламаним деревом та іншими будівельними матеріалами, на ній стоїть стара бігова доріжка, а на боці перевернуте ліжко.

Після вилучення автомобіля у верхньому кутку будинку утворилася величезна діра. Бригади рятувальників стабілізували будівлю, щоб вона не обвалилася ще більше, і допомогли власникам будинку накрити дірку брезентом, щоб підготуватися до майбутньої бурі.

Після вилучення автомобіля у верхньому кутку будинку утворилася величезна діра Фото: Junction Fire Company

Водій вибрався з машини, і його доправили в лікарню, повідомляє місцевий телеканал АВС. Ніхто з людей, які перебували в будинку, не постраждав. У пожежній службі повідомили, що автомобіль, найімовірніше, врізався в невелику водопропускну трубу поруч із під'їзною дорогою до будинку, внаслідок чого його підкинуло в повітря.

Поліція штату Пенсільванія заявила, що, на думку її слідчих, аварія не була випадковою. Співробітники поліції штату повідомили, що "під час розслідування було встановлено, що аварія була навмисною, але наразі звинувачення не висунуто".

Раніше Фокус писав, що електромобіль Tesla Model Y пробив паркан будинку та потрапив у басейн. Після аварії та "купання" кросовер не підлягає відновленню.

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