Знайшли за 500 км від дому: сім'я повернула зниклого собаку через 3 роки (фото)

Рекс і Брітні Сміт зробили все можливе, щоб знайти своїх улюблених собак на прізвисько Джек і Джилл, які втекли в невідомому напрямку. Тільки після переїзду сім'я зуміла повернути одного зі своїх вихованців.

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У США сім'я Смітів змогла відшукати свого зниклого пса через 3 роки. Возз'єднання вихованця з власниками стало можливим завдяки мікрочипу. Про це пише USA Today.

Рекс і Брітні Сміт із Техасу розповіли, що їхні два пітбулі на прізвисько Джек і Джилл зникли в червні 2020 року. У той час собаки гралися на подвір'ї їхнього будинку, але щось їх налякало, і вони втекли в невідомому напрямку.

Подружжя зробило все можливе, щоб знайти своїх улюблених собак: вони ходили від дверей до дверей своїм районом, розклеювали оголошення, зверталися до притулків для тварин і ветеринарних клінік, розміщували інформацію в соціальних мережах. Це був сумний час для Смітів, особливо для їхньої доньки, якій на той час було 5 років і яка була особливо близька з собаками.

Дізнавшись, що собаку знайшли, Брітні розплакалася Фото: Facebook

Зрештою сім'ї довелося переїхати за 500 кілометрів у Маккінні, штат Техас. Вони, як і раніше, іноді отримували дзвінки з притулків або фотографії собак, які могли б бути їхніми улюбленцями, але Джек і Джилл так і не були знайдені. Сміти описують Джека і Джилл як чудових сімейних собак із чудовим характером. Вони чули історії про те, як тварин знаходили й повертали господарям за допомогою мікрочипів, але не очікували, що це станеться з ними.

"Я не думала, що наші собаки коли-небудь повернуться, тому що вони такі чудові, і я знаю, що ніхто ніколи не здасть їх до притулку або не відвезе до ветеринара", — каже Брітні.

За словами Рекса, сім'я втратила надію знайти своїх собак, але вони ніколи не забували про них. Наприкінці липня чоловікові зателефонували з Little Rock Animal Village і повідомили, що Джилл знайдена. Він одразу ж зателефонував Брітні, яка розплакалася від радості.

"Ми б хотіли, щоб вона могла говорити. У нас так багато запитань", — пожартував Рекс.

Джилл заснула поруч із їхньою донькою, коли та лягла подрімати Фото: riot

Загалом Джилл була здорова, але отримала кілька подряпин і синців. Її лапи були сирими, ймовірно, від спеки в Арканзасі. Брітні одразу ж відвезла її до ветеринара і до собачого спа-салону, де їй підстригли кігті, почистили зуби й привели до ладу шерсть.

За словами членів сім'ї, на четвертий день перебування вдома Джилл відчула бадьорість духу і звиклася з домашньою обстановкою. Коли їхня дочка лягла подрімати, домашня тварина заснула поруч із нею.

"Ми знайшли свого члена сім'ї", — сказав Рекс.

Сім'я продовжує пошуки Джека і сподівається, що він може з'явитися в тому ж районі, де була знайдена Джилл.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка побачила голову чужого собаки, яка стирчала з-під підлоги. Кіндал Брет почула дивні звуки з кімнати, в якій вони з чоловіком робили ремонт. Жінка була готова побачити злодія, але ніщо не могло підготувати її до того, що ж насправді так шуміло.

Також стало відомо, що осиротіле дитинча моржа потребує "цілодобових обіймів", щоб вижити. Тварина була сильно зневодненою і, можливо, боролася з інфекцією. Фахівцям доводиться імітувати майже постійну турботу про малюка з боку матері, якої не виявилося поблизу.