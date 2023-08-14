Погані новини для людства: "мандрівник у часі" поділився фотографією 5000 року

Чоловік на ім'я Едвард стверджує, що в нього є доказ того, що люди більше не живуть на суші. На підтвердження своїх слів він представив знімок "підводного Лос-Анджелеса".

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Чоловік, який називає себе мандрівником у часі, стверджує, що в нього є фотографії, зроблені в 5000 році, і це провісник поганих новин для людства. Про це повідомляє The Mirror.

"Мандрівник у часі", про якого тільки й відомо, що він Едвард, "відкрив завісу" в майбутнє, що лякає. У його руках була фотографія, на якій, як стверджується, зображено життя в підводному місті, нібито це Лос-Анджелес через 3000 років.

Едвард заявляє, що 2004 року його залучили до надсекретного експерименту. На записі його зображення розмите, а голос змінений: він не хотів, щоб його впізнали. Чоловік стверджує, що зміг здійснити подорож у часі та що йому вдалося отримати деякі фотодокази.

Кажуть, що запис із Едвардом зробили в парку у Вірменії, а він, зі свого боку, наполягає на тому, що працював у лос-анджелеській лабораторії та що йому доручили подорожувати в часі з камерою.

"Я стояв на величезній дерев'яній платформі. Будинки, будівлі — все з дерева, а потім я зрозумів, що це те саме місто, Лос-Анджелес, але під водою", — сказав він в інтерв'ю журналістам.

За його словами, людям довелося жити під водою, коли через глобальне потепління розтанули льодовики. Він також сказав, що ризикує життям, розповідаючи присутнім про те, що станеться в майбутньому.

Нагадаємо, що "мандрівник у часі" показав моторошне фото, на якому нібито зображено Землю у 2118 році. Александр Сміт називає себе одним із перших у світі мандрівників у часі — на "доказ" своїм словам він наводить якусь фотографію.

Також повідомлялося, що світом правитиме штучний інтелект: "мандрівник у часі" побував у 6000-му році.