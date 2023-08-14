Стала сріблястою: луска найстарішої золотої рибки втратила забарвлення (фото)

Самець на прізвисько Тіш встановив рекорд Гіннеса як найстаріша золота рибка в історії. Він дивовижним чином досяг 43-річного віку.

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Тіш, найстаріша золота рибка в історії, яка дожила до 43 років. В останні роки життя її луска почала змінюватися із золотої на сріблясту. Про це пише Oddity Central.

Середня тривалість життя звичайної золотої рибки (Carassius auratus) становить 10-15 років. Однак самець на прізвисько Тіш встановив рекорд Гіннеса як найстаріша золота рибка в історії. Він дивовижним чином досяг 43-річного віку.

Рибка провела своє життя в акваріумі в Північному Йоркширі (Велика Британія) під наглядом Гільди Генд та її сина Пітера. Останній отримав Тіша як приз на ярмарку 1956 року, коли йому було всього 7 років. Після його відходу з дому мати продовжувала доглядати за старіючою золотою рибкою.

Видання зазначає, що ніхто не очікував, що Тіш доживе до 43 років. Через 24 роки після смерті йому, як і раніше, належить рекорд найстарішої золотої рибки в історії.

"У нього здорове харчування і завжди спокійне життя. Він такий самий пенсіонер, як і ми, і йому потрібно діяти повільніше", — сказала Гільда Генд в інтерв'ю 1998 року, коли Тіша офіційно визнали найстарішою золотою рибкою у світі.

Гільда Генд одного разу повернулася додому і побачила рибку на підлозі Фото: Guinness World Records

Тіш жив в одному акваріумі з іншою золотою рибкою, Тошем, але той помер 1976 року у віці 19 років. У 1988 році він був близький до смерті, коли вистрибнув зі свого акваріума на підлогу. Гільди в цей час не було вдома, і коли вона повернулася, то не знала, як довго він пролежав на килимі. На щастя, щойно вона поклала його назад у воду, він почав плавати як ні в чому не бувало.

У бесіді з журналістами 1998 р. Гільда Хенд сказала, що в останні роки життя колір Тіша із золотого перетворився на сріблястий, подібно до того, як волосся людей та інших ссавців біліє з віком. Тіш помер 6 серпня 1999 року, але залишається найстарішою золотою рибкою в історії.

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