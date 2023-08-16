Купили руїни: сім'я перетворила покинутий будинок на особняк вартістю $1,5 млн (фото)

Сучасна реінкарнація будівлі, побудованої за індивідуальним проєктом архітектора 2013 року, випромінює високу якість інтер'єру коли люди переступають поріг вхідних дверей.

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Сім'я Дой, яка купила і відремонтувала розвалений фермерський будинок West View Farm недалеко від узбережжя в Уельсі, перетворила його на будинок своєї мрії вартістю 1,5 млн доларів США. Про це повідомляє The Mirror.

Деякі покупці, розглядаючи потенційний новий будинок, насилу уявляють собі, як можна змінити декор, вписати в нього меблі або переробити простір відповідно до свого способу життя. Однак сім'я Дой, відвідавши занедбаний колишній фермерський будинок розташований у Національному парку Пемброкшир-Кості, змогла побачити в ньому потенційне майбутнє сучасне житло.

Видання зазначає, що розташований на 16 акрах переважно рівнинної місцевості будинок відкриває широкі краєвиди на узбережжя і замок. Рідко можна зустріти будівлю в такому вигідному становищі з панорамним видом на море і такою величезною ділянкою землі.

Вікна та двері від підлоги до стелі повністю закривають торцеву частину нової прибудови Фото: Behind The Lens Media WS

Дої, вочевидь, знали, що робили, коли купували будинок, який руйнувався і був сповнений уламків і пилу. Якщо подивитися на житло в його нинішньому вигляді, то головним доповненням до колишньої напівзруйнованої будівлі є торцеве крило, спроєктоване так, щоб повністю розкрити зачаровуючі краєвиди з обох поверхів.

Вікна та двері від підлоги до стелі повністю закривають торцеву частину нової прибудови. Вітальня, розташована внизу, може похвалитися найвигіднішим становищем у скляній частині будинку. Сидячи за дверима і вікнами, з яких відкривається вид на три сторони, навіть у погану погоду можна відчути себе майже повністю зануреним у сільську місцевість.

У головній вітальні є камін Фото: Behind The Lens Media WS

У гарну погоду можна відчинити двері, що ведуть прямо на сонячну терасу з лавкою, звідки відкривається, можливо, найкращий в окрузі вид на сільську місцевість. Головна вітальня простора. Їй надає затишку і теплоти дерев'яна підлога світлих тонів і великий камін із полінами.

Нагорі розташована спальня господаря будинку, яка також виграє від оформлення віконними панелями від підлоги до стелі. Завдяки наявності балкона тут також можна відчинити двері.

Головна спальня має коридор із вбудованих шаф від входу до основної зони сну, тож немає жодної можливості захарастити вид, що відкривається, зайвими меблями, окрім ліжка і пари зручних крісел біля вікна.

Ферма West View Farm виставлена на продаж із пропозицією понад 1,5 млн доларів. За словами агента, який продає будинок, його енергоефективність відповідає рейтингу "А".

Раніше Фокус повідомляв, що блогер показав покинутий особняк зниклого "криптокороля". Ютубер Дейв Freaktography побував усередині розкішної будівлі, яка колись належала бізнесмену, що безслідно зник.

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