Таємниче місце Пакваджі: вчені помітили НЛО недалеко від американського Бостона (фото)

Команда дослідників вирушила в болотну місцевість, і їй за допомогою інфрачервоного випромінювання вдалося виявити непізнаний об'єкт, який створював "перешкоди магнітного поля".

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Неподалік від Бостона, що в штаті Массачусетс, у районі, відомому як загадковий трикутник Бриджвотер, помітили непізнані летючі кулі. Про це повідомляє видання Мirror.

НЛО було зафіксовано недалеко від великого міста США, де нібито мешкає легендарна болотна істота, відома як Пакваджі.

Американські дослідники Пол Бебан і Ендрю Бустамант зайнялися розслідуванням, щоб дізнатися, що ж за кулі пролетіли біля таємничого місця. До цього вчені займалися "справою Пакваджі".

"Це річ, яка заманить вас у ліс кулями світла. Або вона кликатиме вас: "Іди за мною, іди за моїм світлом, іди за моїм голосом", — пояснюють вони.

Команда натрапила на несподіване явище, схоже на НЛО. Використовуючи дрони й інфрачервоне випромінювання для виявлення вогнищ тепла, вони обшукали болотисту місцевість, перш ніж вловили "перешкоди магнітного поля".

Інфрачервоне випромінювання для пошуку НЛО

Через деякий час дослідники відправили дрон назад, водночас магнітні перешкоди все ще були присутні. А відразу після знову з'явилися кулі рухомого світла.

Існує думка, що яскраве світло було згорілим метеором, коли він увійшов в атмосферу Землі. Однак деякі місцеві жителі були переконані, що світло більше схоже на приземлення НЛО на сусідній вулиці.

Якщо після катастрофи "летючої тарілки" на Землі опиняться інопланетяни, то що буде далі? Фокус уже писав про те, що експерти вважають, що факт падіння на планету позаземного корабля, ймовірно, приховуватимуть військові. Але ця таємниця не залишиться секретом занадто довго.