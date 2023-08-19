Хейт через 19-річну різницю у віці: американська пара знімає Tiktok про спільне життя (відео)
Жінку підозрювали у тому, що вона має психологічні проблеми, і намагались переконати, що чоловік їй зраджує. Однак пара встояла проти хейтерів і планує весілля.
Пара з США Емілі Даунінг та Майкл Джастін страждали від недоброзичливих коментарів, в яких засуджували їхню 19-річну різницю у віці. Не дивлячись на потік хейту, вони вирішили одружитись і продовжують розповідати про співжиття — знімають відео для Tiktok, які переглядають по 100 тисяч глядачів. Про це розповіло видання Mirror,
27-річна Емілі Даунінг та 46-річний Майкл Джастін почали зустрічатись кілька років тому. Певний час вони не ділились із соцмережами приватними обставинами свого життя. Коли ж розповіли про це, то різниця у віці викликала зливу обурених коментарів: дехто навіть писав в особисті, щоб образити чоловіка та жінку.
Пара зустрілась в Арізоні у 2019 році, ідеться у матеріалі Mirror. Емілі працювала медсестрою, а Джастін працював у модельному бізнесі. За якийсь час вони ненадовго розійшлись — чоловік рушив до Лос-Анджелесу, щоб будувати кар'єру. Однак за рік, у 2020 — коли почалась пандемія COVID-19, вони знов з'їхались — зрозуміли, що не можуть жити окремо.
Про стосунки нарешті написали у соцмережах. Після цього шанувальники Майкла публікували негативні реакції на цю подію, а Емілі почали переслідувати сталкери і тролі. Зокрема жінка розповіла про деталі хейту: писали, що чоловік їй зраджує, погрожували викраденням тощо. Також стверджували, що у неї проблеми в стосунках з батьком — інакше, чого б то її цікавив старший чоловік. Дехто критикував зовнішність і казав, що вона виглядає старшою за чоловіка.
Впродовж років Емілі отримувала ненависницькі повідомлення, в яких її примушували покинути Майкла. Але не писала про це в мережі. Але якогось дня жінка запропонувала показати їхнє спільне життя ще докладніше: "Ми повинні просто прийняти це і сказати, що ми пара, і просто по-справжньому показати людям, що ми разом, і тоді люди, ймовірно, перестануть знущатися наді мною".
Перше відео для Tiktok пара зняла у 2020 році, вказує Mirror. Його побачили 3 млн користувачів і після цього, стверджує Емілі, хейту дещо поменшало: "Стосунки зі мною однозначно сповільнило його сталкерів, у нього вже не так багато, як раніше".
@emily_downing Sorry im just so obssessed with my friends 🥹😂 gonna post more bach content on tik tok soon…if you want content now go to my insta ;) #agegaprelationship #tulum #tulumbachelorette #tulumbacheloretteweekend #bridetobe #bride #2023bride #bachlorette ♬ Hot One - Paris Hilton
Пара зазначила, що вони мають достатньо багато позитивних відгуків під своїми розповідями про спільне життя. Майкл визнав, що перші повідомлення про стосунки стали причиною відписок 8 тис. прихильників, але замість них прийшли нові. Також у стрічці все ще можуть з'явитись дивні провокативні дописи. Серед останніх — припущення, нібито Майкл викрав Емілі.
Емілі та Майкл планують відсвяткувати весілля у листопаді 2023 року. Жінка мріє народити дитину: розповіла, що це була одна з причин, чому вона почала серйозні стосунки. Тим часом чоловік впевнений, що також хоче дітей і саме від Емілі: "Ти єдина дівчина, з якою я коли-небудь уявляв себе здатним мати дітей".
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