"Усе життя натискала ногами": дівчина розповіла, що неправильно користувалася туалетом

За словами дівчини, коли подруга розповіла, як потрібно користуватися громадським туалетом, вона була приголомшена.

Related video

18-річна користувачка Reddit, не називаючи свого імені, розповіла іншим юзерам, що тільки нещодавно дізналася, що в громадських туалетах для змиву треба натискати на кнопку, яка зазвичай розташована на унітазі або вбудована в стіну одразу за ним. За її словами, вона завжди натискала важіль ногою і думала, що так і потрібно, пише Mirror.

Дівчина пояснила, що її мама страждає на граничну гермофобію, тобто панічно боїться заразитися мікробами під час контакту з іншою людиною або предметом. Цей страх вона передала своїй доньці.

"Я неправильно користувалася туалетом. Ви знаєте, що зазвичай є важіль, який потрібно натиснути, щоб змити? Я натискала його ногою", - пояснила авторка поста.

Кілька місяців тому дівчина розмовляла зі своєю подругою, і в якийсь момент та щось сказала про змив туалету натисканням кнопки рукою.

"Я скривилася і запитала, чому. Потім настала її черга зніяковіти, і вона сказала: "Тому що ви повинні змивати це так?". Потім вона продовжила питати мене, як я змиваю, і я сказала, що користуються для цього ногою. Я була абсолютно приголомшена тим, що вона використовувала свою руку, а вона була збита з пантелику і приголомшена тим, що я, по суті, штовхала туалети все своє життя. Досить сказати, що вона влаштувала мені величезне а**но за це, і тепер мої минулі дії переслідують мене щоразу, коли я думаю про те, щоб скористатися громадським туалетом", — продовжила топікстартерка.

Розповідь дівчини розділила публіку на два табори. Одні дивувалися, а інші зізнавалися, що заради міркувань гігієни та безпеки роблять те ж.

"Я просто жмакаю трохи туалетного паперу і використовую його, щоб натиснути на кнопку/важіль, не торкаючись її. Киньте його відразу, і він теж змиється, або викиньте його у відро для сміття, якщо воно є. Набагато простіше, ніж використовувати свою ногу", — пишуть користувачі.

Щоправда, були й протилежні думки.

"Ваш мобільний телефон, імовірно, брудніший, ніж громадський туалет. Просто помийте руки, коли закінчите, і все буде гаразд", — йдеться в одному з коментарів.

Раніше Фокус писав, що орендарі влаштували стеження за дівчатами в туалеті будинку, який ті знімали.