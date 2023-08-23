"Обличчя лева": чоловік із рідкісним захворюванням став світовою сенсацією (фото, відео)

Людина, яка подолала рідкісний і складний вроджений дефект, зробила кар'єру на міжнародній арені, виступаючи по обидва боки Атлантичного океану на початку XX століття.

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Хлопець із дуже волохатим обличчям використав свою незвичайну особливість для того, щоб завоювати світову популярність як цирковий артист. Про це пише Daily Star.

Стефан Бібровський, відомий також як Львінолиций, народився 1890 року у Вільчогурі, Груєцького повіту, в конгресній Польщі.

Багато в чому це була звичайнісінька дитина, але її вирізняло те, що під час народження все тіло було вкрите волоссям завтовшки 2,5 см. Наприкінці життя довжина волосся сягала 20 см на обличчі й близько 10 см на решті тіла. За цей дивовижний зріст його стали порівнювати з левом. Його золотисті локони майже нічим не відрізнялися від гриви короля джунглів.

Він страждав на рідкісне захворювання — гіпертрихоз, причиною якого, за словами його матері, стало те, що під час вагітності на батька Стефана напав лев.

У віці чотирьох років хлопчика передали німецькому імпресаріо, на прізвище Зедльмаєр, і відтоді розпочалося його життя, сповнене вистав і розваг. Він ріс талановитим гімнастом і навчився трюків, які привели його до світового визнання.

Фото: roaring 20s

Видання зазначає, що як артист він виступав у Європі під сценічним псевдонімом Лайонел, і його передбачуваний добрий і приємний характер зробили його популярним на всьому континенті.

Потім, у 1901 році хлопець перетнув Атлантику і приєднався до цирку Барнума і Бейлі в США. Він став зіркою на нью-йоркському Коні-Айленді, а в 1920 році вже повністю влаштувався в Штатах.

До кінця десятиліття він повернувся до Європи, до Німеччини, і 1932 року помер від серцевого нападу у віці 41 року. До моменту смерті чоловік вважався "міжнародною сенсацією зі світовим ім'ям".

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я, яка жила в лісі, 33 роки не знала про Другу світову війну. Труднощі їхнього життя були неймовірні. Сім'я обходилася без продуктів, робила взуття з кори дерев, а одяг латала конопляною тканиною, вирощеною з насіння.

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