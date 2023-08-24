Потвора з людськими зубами: у мережі опублікували кадри мешканця глибин (фото, відео)

Рибина здатна своїми "людськими зубами" трощити мушлі і панцирі крабів. Мешканець глибин живе до 20 років і виростає до двох метрів.

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Російський моряк Роман Федорцов опублікував відео з рибиною, яку виловив з глибини океану. На відео він показує, що рибина має повний рот зубів, які виглядають, як людські. Про цей вилов, а також інші дивовижі з океану, він розповів у Instagram.

Федорцов працює на траулері, який займається промисловою риболовлею і базується в Мурманську. Під час рейсів чоловік робить фото рибин та іншої живності, яка потрапляє у сіті риболовів.

У своєму Instagram моряк показав кадри з істотою, яку він назвав Wolffish. Вона має темно-сіру плямисту луску і великі плавники. У розкритій пащі видно майже людські зуби — помітні навіть кутні.

Зубатка - вигляд з закритою пащею Зубатка - нижній ряд зубів Зубатка - щелепи

Коментатори відзначили цей допис сімома тисячами вподобайок і зазначили, що рибина дійсно дуже зубаста, але чудова: "Посміхнися, люба! Ти в камері! Чудове створіння!" Тим часом автор наголосив, що "Зубів ніколи не буває забагато. Особливо зубастих зубів!"

Зазначимо, що Wolffish — це вовчий вугор (або вугреподібна зубатка), яка може жити на глибині 200 метрів у Тихому океані у районі від Японії до Каліфорнії. Тривалість життя — близько 20 років. За цей час вона може вирости до 2,4 метра і ваги 18,4 кг. Як свідчать дописи Федорцова, вона зустрічалась йому не досить часто — попередня світлина з рибиною датована весною 2022 року.

Моряк регулярно публікує світлини з рибинами, які мають незвичний вигляд. У добірці — мольва (Molva molva, досягає двох метрів), редфіш (Sebastes, втирстає до 64 см і ваги 4,4 кг), лікод (Lycodes, досягає 90 см), макурус (Albatrossia pectoralis, виростає до 100 см, має на верхній щелепі два ряди зубів).

Лікод Бефубая Мольва Редфіш Макурус

Нагадуємо, дослідники виявили рибину, яка здатна змінювати колір луски. Головна мета зміни кольору — приваблення партнера для спарювання та захист від хижаків. Тим часом на глибині живуть рибини з "людськими руками". Відомо, що один з видів цих рибин двічі бачили біля Австралії — вони повзли по дну, спираючись на плавники. як на руки.