Звалиться в море: чоловік, який виграв у лотерею шикарний особняк, втік через 3 дні (фото)

Хлопець виграв головний приз у лотереї Omaze. Пізніше він дізнався, що берегова ерозія загрожує зруйнувати скелю, на якій стоїть його новий будинок і вирішив відмовитися від нього.

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У Великій Британії Глен Елмі, який виграв розкішний особняк вартістю 3 млн фунтів стерлінгів на узбережжі, був змушений покинути його лише за три дні після того, як дізнався, що скеля, на якій стояв будинок, ризикує впасти в море. Про це пише Daily Star.

Чоловік із Волсолла виграв Stealth House, розкішний будинок у північному Девоні, у жовтні 2021 року в лотереї Omaze і швидко в'їхав у нього, бажаючи почати нове розкішне життя.

"Я просто приголомшений, єдине, що ми коли-небудь вигравали, це 3 фунти стерлінгів у лотерею "Бінго" під час відпустки. Нам дуже подобається цей будинок — якби я міг спроєктувати його з нуля, він би мав саме такий вигляд — ніби з фільму про Бонда", — розповідав він тоді.

Однак робітник-ливарник дізнався, що берегова ерозія загрожує зруйнувати скелю, на якій стоїть його будинок, і скинути його у воду, і вже через три дні вирішив відмовитися від нього, повідомляє Mail Online.

Чоловік швидко в'їхав у новий будинок, бажаючи почати нове розкішне життя Фото: Jam Press

Сусіди, які живуть неподалік, вважають, що приголомшливий будинок опиниться в морі вже через п'ять-десять років.

"Я зустрічався з містером Елмі, коли він приїжджав сюди для реклами. Він збирався залишитися на тиждень, але поїхав через три дні, і більше ми його не бачили. Кут будинку виходить майже на край урвища, він знаходиться приблизно за два метри від краю", — повідомив один із них.

Елмі так і не повернувся в будинок, і ось уже майже два роки він стоїть порожній.

"Я ніколи не бачив, щоб хтось входив або виходив після перемоги. Проблема берегової ерозії існує на всьому узбережжі. Навколо пляжу встановлені знаки, що попереджають про падаюче каміння", — додав інший сусід.

Проблема берегової ерозії існує на всьому узбережжі Фото: Jam Press

Видання зазначає, що Елмі попросив у фонду грошовий еквівалент вартості нерухомості після того, як дізнався, що його шикарна квартира скоро перестане існувати.

Згідно з документами, що зберігаються в Земельному реєстрі, компанія Omaze Properties LLC придбала Stealth House у червні 2021 року — за чотири місяці до того, як у нього в'їхав Елмі, — за 3,8 млн фунтів стерлінгів. Це свідчить про те, що компанія Omaze не передала право власності невдачливому переможцю. У правилах і умовах Omaze зазначено, що переможець може запропонувати грошову альтернативу або інший приз.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік купив 15 лотерейних білетів і виграв 15 джекпотів за один день. Переможець лотереї, який 20 років пропрацював федеральним службовцем, розповів, що виграні гроші дадуть змогу йому і його дружині безбідно жити на пенсії.

Також стало відомо, що жінку змусили віддати $1,3 млн колишньому чоловікові. Деніз Россі розірвала 25-річний шлюб і подала на розлучення з чоловіком Томасом лише через 11 днів після того, як виграла величезну суму в лотерею, зберігши свій виграш у таємниці. Суд зобов'язав жінку виплатити суму, яка становить вартість призу.