Сам собі викликав швидку: чоловіка двічі за 5 хвилин ударила блискавка (фото)

Імовірність того, що протягом життя людини вдарить блискавка, становить приблизно 1 до 15 300. Шанс, що таке трапиться двічі, ще нижчий.

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У Китаї чоловік сам собі викликав швидку допомогу після того, як менш ніж за п'ять хвилин у нього двічі вдарила блискавка. Про це пише Oddity Central.

Імовірність того, що протягом життя людини вдарить блискавка, становить приблизно 1 до 15 300. Шанс, що таке трапиться двічі, ще нижчий. Дивний випадок стався минулого місяця. Під час грози Лю Нань перебував біля свого будинку в місті Цзуньї (китайська провінція Гуйчжоу) і побачив біле світло, після чого втратив свідомість і впав на землю. Він ледь встиг усвідомити подію, як знову побачив яскраве світло і знову втратив свідомість.

Коли чоловік дивом прокинувся вдруге, він побачив, що його дружина і діти лежать на землі, охоплені страхом. Він зрозумів, що в нього вдарила блискавка, і негайно викликав швидку допомогу. Чоловіка середніх років доправили в місцеву лікарню, де лікарі підтвердили, що в нього вдарила блискавка не один, а два рази. У нього було виявлено опіки третього ступеня на ногах, попереку і сідницях.

Лікарі підтвердили, що в чоловіка вдарила блискавка не один, а два рази Фото: Dimsum Daily

"У той момент я одразу ж знепритомнів, і минуло кілька миттєвостей, перш ніж я прийшов до тями. Потім знову з'явилося світло, і блискавка вдарила в той момент, коли я лежав на землі. Хоча я знав, що мене вдарило струмом, я не знав, що вся земля також була наелектризована", — сказав Лю.

Удар блискавки зазвичай призводить до серйозних пошкоджень шкіри, і випадок із Лю Нанем не був винятком. У результаті він отримав опіки третього ступеня, з якими бореться досі. Через місяць після чудесного порятунку опіки китайця все ще не зажили. На щастя, його стан зараз стабільний, і він може вважати себе щасливчиком, який залишився живим.

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