Гірськолижне шале, паб і будинок-сад: як виглядають номінанти конкурсу "сарай року" (фото)

В конкурсі взяли участь 200 учасників, а перемогу здобув витвір місцевого художника.

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У Британії відбувся конкурс "сарай року". Участь у ньому взяли дві сотні учасників. Переможця було обрано, але багато хто з конкурсантів залишився невдоволеним вибором суддів. Про це пише Daily Mail.

У престижному конкурсі, який щороку проводить Cuprinol і передбачає грошовий приз у розмірі 1000 фунтів стерлінгів, переміг "Frankenshed" Арчі Праудфута, маленький барвистий робочий простір із переробленої деревини.

Судді були особливо вражені естетичними деталями автора проєкту — художника Арчі Праудфута, відзначивши, що він продемонстрував "найвищий рівень техніко-кольорової трансформації", але, за словами інших учасників, зусилля, докладені до бюджету "Зроби сам", гірші в порівнянні з їхніми.

Деякі з учасників вклали в свої сараї тисячі фунтів стерлінгів, а переміг "бюджетний сарай".

Сарай-переможець Фото: Kennedy News and Media

Щоб взяти участь у конкурсі "Сарай року", учасники повинні додати принаймні шість фотографій свого сараю, а також описати джерело натхнення для їхнього створення та чому їхній сарай має перемогти.

Конкурсанти можуть брати участь у наступних категоріях:

Найбільш барвистий сарай

Просто, але ефективно

Бюджет

Садиба/Дача

Притулок природи

Паб/Розваги

Неочікуваний/Унікальний

Майстерня/Студії

Серед сараїв-конкурсантів були салон краси, паби, гірськолижні шале, будинки-сади, ресторани, бібліотеки, міні-будинки тощо.

На конкурс було подано 200 заявок, а до другого туру потрапили 26 конкурсантів.

Фото: Kennedy News and Media Фото: Kennedy News and Media

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