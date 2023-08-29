Назвали "руїнами": чоловік таємно побудував підземну печеру з 2 водоспадами поруч із будинком

Будівництво незвичайної споруди триває вже п'ять років, попри відсутність дозволу від міської ради.

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У Великій Британії підземна печера з двома водоспадами та містком, збудована без дозволу, стала причиною боротьби між власником і представниками місцевої ради. Про це пише Liverpool Echo.

Будівництво незвичайної споруди триває вже п'ять років, попри те, що мешканець Айнсдейла (Ліверпуль) не отримав на це дозволу. Поруч із будинком є масивний ставок, два водоспади й трап, з якого відкривається вид на невелику водойму.

Згідно з документами Ради Сефтона, будівництво почалося ще 2018 року, а на створення будинку в Першор-Гроув пішло п'ять років, хоча в офіційних документах ради він був названий "руїнами". Садовий ставок з моделлю птаха і кам'яною стіною включав у себе патіо зі статуєю вдумливої людини, а також невеликий місток між двома водоспадами.

На фотографіях "руїни" зображені в різному стані: зліва від мосту видно велику діру, а зліва від патіо — звалені в купу будівельні матеріали. Згідно із заявою, поданою в рамках запиту на дозвіл, роботи на об'єкті було завершено ще в червні. Також було помічено сходинки, що йдуть униз і ведуть у підземну печеру.

Ліворуч від мосту видно велику діру, а ліворуч від патіо — звалені в купу будівельні матеріали Фото: Liverpool Echo

Попри те, що попередня консультація була схвалена, саме будівництво, судячи з усього, завершено, і рада відкрила приймання зауважень від представників громадськості.

"Пропозиція загалом прийнятна з погляду дизайну і навряд чи матиме негативний вплив на умови життя сусідніх жителів", — заявили вони.

Попри очікувану відсутність впливу споруди на життя інших людей, "руїни", вочевидь, все ж обговорюватимуть, а рішення щодо будівництва очікується в жовтні. Незвичайний дизайн саду включає в себе місток, що нависає над підземною печерою, оточеною невеликим ставком і квітами.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка жила в поїздах, тому що це дешевше, ніж знімати квартиру. Після закінчення навчання дівчина відмовилася від життя на рейках і вирішила жити на колесах. Вона перетворила свій фургон 2015 року випуску на крихітний будинок і ні про що не шкодує.

Також стало відомо, що в місті всі люди живуть у гігантській вежі під одним дахом. Зараз у 14-поверховій будівлі, відомій як Begich Towers, проживає близько 85% жителів. У комплексі розташовано 150 квартир, і він був створений для того, щоб ніхто не виходив на вулицю в суворі зимові місяці.