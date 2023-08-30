"Тепер це бізнес": подружжя, яке побудувало будинок із соломи та глини, вчить інших людей (фото)

Подружжя витратило понад два роки на будівництво свого житла з природних матеріалів. Натхнені власним досвідом вони заснували компанію Spiritwood Natural Building, яка навчає інших людей як робити такі ж будинки.

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Деніел і Кетрін Рей зі США живуть у глиняному будинку, який вони побудували з блоків із природного матеріалу. Вони були виготовлені з глини, піску та соломи. Про це пише The Insider.

Подружжя витратило понад два роки на будівництво свого будинку в долині Біттеррут у місті Віктор, штат Монтана, де вони живуть з 2019 року. Натхненні власним досвідом, вони заснували компанію Spiritwood Natural Building, яка вчить інших будувати житло з природних матеріалів.

"Ми займаємося цим не постійно, а просто як побічним проєктом. Ми зрозуміли, що нам просто подобається цим займатися, і почали вчити людей, як це робити. І тепер це стало бізнесом", — розповів Деніел.

Подружжя заснувало компанію Spiritwood Natural Building Фото: Spiritwood Natural Building

Чоловік, як і раніше, працює бібліотекарем у місцевій публічній бібліотеці, а Кетрін виховує їхню доньку.

Будинки з блоків як дешевша альтернатива житлу

Частково захоплення подружжя було викликане прагненням допомогти іншим людям стати власниками житла в умовах зростання цін на нього в США.

Оскільки подружжя заплатило за свій будинок із власних коштів, їм не потрібно щомісяця фінансувати іпотечний кредит, що позбавляє їх боргів. За оцінками сім'ї Рей, вони витратили на будівництво свого будинку трохи менше ніж 20 000 доларів. Більшість будівель у цьому районі будуються за ціною від 150 до 200 тисяч доларів.

Пара витратила на будівництво свого будинку трохи менше 20 000 доларів Фото: Spiritwood Natural Building

Будинки, розташовані ближче до центру міста Віктор, штат Монтана, коштують ще дорожче. За останніми даними рієлторської платформи Realtor.com, середня ціна на житло в них становить 999 000 доларів.

Навчання навичок за допомогою семінарів і таборів

Попри те, що подружжя пропонує консультації з будівельних проєктів. Вони проводять власні семінари та організовують спеціальні табори. Вартість таких уроків становить від 120 до 150 доларів. На них розглядаються різні теми, зокрема виготовлення земляних штукатурок і влаштування земляних підлог.

Пара також проводить чотириденні та дев'ятиденні табори із зануренням у будівництво, де учасники можуть навчитися зводити повноцінну будову, працюючи над гостьовим будинком. Вартість навчання в них становить від 500 до 900 доларів США залежно від тривалості.

Подружжя проводить власні семінари та організовує спеціальні табори Фото: Spiritwood Natural Building

"У нас є кілька зразків будівель — це демонстраційні конструкції, тому люди приїжджають і будують подібні споруди. Ми також займаємося будівництвом невеликих конструкцій, наприклад печей, за межами підприємства, тому ми завжди готові проводити семінари навіть у себе вдома", — сказав Деніел.

За його словами, нині подружжя заробляє на цьому бізнесі достатньо грошей, щоб оплачувати нові проєкти. Сума, яку учасники платять за відвідування таборів і семінарів, покриває вартість матеріалів для будівництва будівель.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка жила в поїздах, тому що це дешевше, ніж наймати квартиру. Після закінчення навчання дівчина відмовилася від життя на рейках і вирішила жити на колесах. Вона перетворила свій фургон 2015 року випуску на крихітний будинок і ні про що не шкодує.

Також стало відомо, що в місті всі люди живуть у гігантській вежі під одним дахом. Зараз у 14-поверховій будівлі, відомій як Begich Towers, проживає близько 85% жителів. У комплексі розташовано 150 квартир, і він був створений для того, щоб ніхто не виходив на вулицю в суворі зимові місяці.