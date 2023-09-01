В ногу з часом: в РФ на цвинтарі встановили надгробок у формі iPhone (фото)

Пам'ятник замовив батько 25-річної дівчини. Покійниця любила мандрувати і мала багато друзів.

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У Росії на одному з кладовищ у Сибіру встановили 1,5-метровий надгробок у формі iPhone. На ньому у вигляді заставки розмістили фото покійниці. Про це пише The Mirror.

25-річну Риту Шамеєву поховали на російському кладовищі ще в 2016 році. Про неї відомо, що вона була завзятою мандрівницею і мала друзів у Німеччині. Батько дівчини замовив для доньки величезний iPhone, як надгробок. Він зроблений з базальту у формі чорного айфона. На надгробку зображено молоду жінку як "заставку" і навіть логотип Apple на звороті.

Микола Євдокимов, співробітник ритуального агенства, який вперше побачив незвичний надгробок, сказав, що думав, що у нього "галюцинація".

"Я бачив багато надгробків, але у вигляді iPhone — це, чесно кажучи, вперше. Дуже незвично", — сказав він.

Фото: Уфа1/схід2захід новини

Пам'ятник виготовила замовила сибірська компанія. Дизайнер Павло Калюк створив подібний надгробний пам'ятник як рекламний трюк.

"Ми почали робити пам'ятники просто для того, щоб привернути увагу", — сказав він.

Його роботи були представлені на похоронній виставці в Новосибірську, надійшли замовлення на химерні надгробки.

Нагадаємо, що на кладовищі ПВК "Вагнер" у селі Миколаївка Самарської області зносять могили найманців. За даними джерела, хрести й вінки зібрали в одному місці, а самі могили зрівняли із землею.

Раніше повідомлялося, що похована заживо жінка 11 днів намагалася вибратися з труни. Люди, які мешкають неподалік кладовища, почули крики з могили 37-річної жінки та розповіли її рідним. Коли підняли кришку труни, то помітили, що тіло жінки було перевернуте.