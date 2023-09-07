"Рів для крокодилів": чоловік був приголомшений дивною знахідкою в підвалі 170-річного будинку (фото)

Користувач Reddit виявив у старому будинку підвал, що лякає, першої половини 1800-х років, але з'ясувалося, для чого він був потрібен. За словами Джоша Пратта, в мережі повно історій про людей, які знаходять секретні кімнати, таємні колодязі та інше в старих будинках.

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Інтернет сповнений історій про незвичайні знахідки в старих будинках. У серпні власник нещодавно придбаного будинку чимало здивувався, коли в підвалі 170-річної будівлі виявив несподіване відкриття. Про це повідомляє Newsweek.

Після того, як Джош Пратт разом зі своєю подругою переїхали до нового помешкання, вони очікували на якісь сюрпризи, оскільки в мережі повно історій про людей, які знаходять секретні кімнати, таємні колодязі та вікна, де, на перший погляд, їх не повинно бути.

"Ми щойно переїхали в будинок, побудований у середині 1800-х років, — розповів він журналістам. — Я побачив ці контейнери в моторошному підвалі, коли ми вперше прийшли подивитися будинок. І я поняття не мав, для чого вони потрібні".

Великі бетонні контейнери лякали багато в чому тому, що було незрозуміло їхнє призначення. Але власник житла не надто переймався, йому, скоріше, було цікаво.

Але все ж, з його слів, знахідка розбурхала уяву.

Вирішивши, що в інтернеті знайдуться й "інші люди зі старими будинками", він опублікував пост у Reddit, в якому поділитися кількома фотографіями виявлених контейнерів у надії дізнатися, яким же було їхнє призначення.

Один із коментаторів стверджував, що контейнери були варіантом крокодилячих ровів, хтось припустив, що в них розводили вугрів.

Резервуар у підвалі

Один із користувачів пожартував щодо "басейну для привидів".

"Це, безумовно, частина масового поховання", — зазначив ще один користувач Reddit, інший погодився і написав, що бачив подібне в багатьох фільмах жахів.

Зрештою знайшовся користувач, який усе прояснив. Виявилося, що це резервуар для зберігання води. У минулому таким чином збирали та зберігали воду.

Резервуар у підвалі

Воду з жолобів даху подавали трубами до першого резервуару, який, імовірно, використовували як відстійник, і потім воду переливали через верхню частину розділової стіни через невелику виїмку до другого резервуару, де було низьке місце для насоса або відра.

У будинку є колодязь, який використовувався для питної води, а дощову воду, ймовірно, збирали для миття і всіх інших потреб.

Власник будинку не планує знову використовувати контейнери за призначенням, інакше це призвело б до хаосу і підвищеної вологості в будинку. Він все ж вирішив зберегти їх у колишньому вигляді, як данину історії.

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