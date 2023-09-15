Нинішнє літо стало найспекотнішим на Землі з 1880 року, — NASA

Новий рекорд аномальної температури влітку 2023 року призвів до безлічі природних катаклізмів, таких як лісові пожежі та сильні зливи.

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Учені з Інституту космічних досліджень імені Годдарда NASA в Нью-Йорку назвали найспекотніше літо за всю історію спостережень, починаючи з 1880 року. Ним стало літо 2023 року, яке призвело до кліматичних змін на планеті. Про це пише пресслужба NASA.

Зазначається, що аномальна погода посилила лісові пожежі в Канаді та на Гаваях, призвела до хвиль сильної спеки в Південній Америці, Японії, Європі та США, а також сприяла сильним дощам у Центральній Європі, Греції та Італії. При цьому літо виявилося всього на 1,2 °C спекотнішим за середню температуру літніх місяців між 1951-м і 1980 роками.

Метеорологічні літні аномалії температури (червень, липень і серпень) щороку, починаючи з 1880 року

Рекордна спека продовжує тенденцію до глобального потепління. Згідно із результатами наукових спостережень та аналізів, воно спричинене насамперед викидами парникових газів від діяльності людини. Також тепла в глобальну атмосферу додають і природні явища Ель-Ніньо в Тихому океані.

"На тлі фонового потепління і хвиль морської спеки, які насувалися на нас протягом десятиліть, Ель-Ніньо змусило нас встановлювати всілякі рекорди. Хвилі спеки, які ми відчуваємо зараз, довші, спекотніші і суворіші. Атмосфера тепер може утримувати більше води, а коли спекотно і волого, людському організму стає ще важче регулювати її температуру", — наголосив Джош Вілліс, науковець-кліматолог та океанограф із Лабораторії реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії.

Вчені-кліматологи б'ють на сполох, вважаючи, що наслідки зміни клімату становлять загрозу для нашої планети і майбутніх поколінь.

"Рекордні температури літа 2023 року — це не просто набір цифр. Вони призводять до жахливих реальних наслідків. Від виснажливих температур в Аризоні та по всій країні до лісових пожеж по всій Канаді та екстремальних повеней у Європі та Азії — екстремальні погодні умови загрожують життю та засобам існування в усьому світі. Наслідки зміни клімату — це загроза для нашої планети та майбутніх поколінь, загроза, з якою NASA та адміністрація Байдена-Гарріс борються на повну силу", — заявив адміністратор NASA Білл Нельсон.

Карта глобальних температурних аномалій літа 2023 року

На пропонованій карті, підготовленій дослідниками NASA, показано глобальні температурні аномалії трьох літніх місяців цього року. Вони демонструють, наскільки теплішими або холоднішими були різні регіони Землі порівняно із середнім показником з 1951-го по 1980 рік.

"На жаль, відбувається зміна клімату. Те, що станеться, як ми говорили, збувається. І буде ще гірше, якщо ми продовжимо викидати вуглекислий газ та інші парникові гази в нашу атмосферу", — зауважив Гевін Шмідт, вчений-кліматолог і директор GISS.

Про кліматичні дослідження NASA

NASA збирає свої дані про температуру, відомі як GISTEMP, на основі даних про температуру приземного повітря, отриманих десятками тисяч метеорологічних станцій, а також даних про температуру поверхні моря з приладів, встановлених на кораблях і буях. Ці необроблені дані аналізуються з використанням методів, які враховують різну відстань між температурними станціями в усьому світі та ефекти міського середовища, які можуть спотворити розрахунки.

Повний набір даних про температуру NASA і повна методологія, що використовується для розрахунку температури та її невизначеностей, доступні в інтернеті.

GISS — це лабораторія NASA, керована Відділом наук про Землю Центру космічних польотів Годдарда агентства в Грінбелті, штат Меріленд.

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Хроніка спеки серпня-2023

20 серпня в західній провінції Канади Британській Колумбії посилилися лісові пожежі, внаслідок чого 35 тисяч людей були змушені евакуюватися.

25 серпня єврокомісар із реагування на кризові ситуації Янез Ленарчич заявив, що пожежі в районі грецького міста Александруполіс стали найбільшими в історії Євросоюзу.

28 серпня в Україні зафіксували в багатьох областях нові історичні рекорди температури повітря.

Нагадаємо, Фокус писав, що літо 2023 року стало найспекотнішим у Північній півкулі за всю історію спостережень.