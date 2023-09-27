"Був моїм колишнім": жінка, яку насильно утримував поліцейський, перервала мовчання

Після сварки офіцер поліції перевищив свої службові повноваження. Він насильно заарештував свою коханку і помістив її в психіатричну лікарню.

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У США 37-річна Мішель Перфанов, яку насильно намагався затримати одружений поліцейський, заявила, що відеозапис інциденту "говорить сам за себе". Вона хоче спростувати "брехливі" заяви офіцера поліції. Про це пише The Sun.

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Американку примусово помістили в психіатричну лікарню. Пізніше стало відомо, що співробітник поліції мав із нею стосунки. Одруженому поліцейському з Пенсільванії висунуто звинувачення в удушенні після того, як він насильно намагався заарештувати свою коханку. Цей інцидент потрапив на відео і швидко розлетівся соцмережами.

21 вересня 37-річного Рональда Кіта Девіса заарештували. Його звинувачують у тому, що в серпні після любовної сварки він перевищив свої повноваження, силоміць заарештував свою подругу Мішель Перфанов і помістив її в психіатричну лікарню у Вільямстауні, штат Пенсільванія.

"Я не очікувала, що мої проблеми стануть пам'яткою соцмереж. Я просто хочу очистити своє ім'я", — заявила постраждала жінка.

Жінка відмовилася коментувати конкретні обставини справи Фото: Dauphin County District Attorney’s Office

Перфанов відмовилася коментувати конкретні обставини справи у зв'язку з тривалим судовим процесом проти офіцера Рональда Девіса, який нині перебуває за ґратами.

"Дуже шкода, що справа дійшла до цього. Він був моїм колишнім. Я просто не хочу, щоб у цю справу були втягнуті всі сім'ї та всі речі", — сказала вона.

Американка вважає, що жорстоке поводження, якого вона зазнала з боку авторитетної особи в глибинці Пенсільванії, є лише одним із прикладів одвічної суспільної проблеми.

"Для багатьох людей це більш серйозна проблема. Це відбувається з незапам'ятних часів. Більшість людей не довіряють поліцейським. І це кумедно — я зустрічалася з поліцейським", — додала вона, але не стала уточнювати, чому.

Американка вважає, що жорстоке поводження поліції до людей стало суспільною проблемою Фото: Dauphin County District Attorney’s Office

Перфанов опинилася замкненою проти своєї волі в лікарні Lehigh Valley Hospital-Schuylkill на кілька днів наприкінці серпня після того, як Девіс використовував серію нібито суїцидальних текстових повідомлень, які вона йому надіслала, щоб домогтися примусового психіатричного лікування.

Коли офіцери з його загону не змогли знайти жінку, Девіс сказав: "Я сам розберуся з цим". Він поїхав на пікнік у Greenland Tract State Forest, де знайшов її та без пояснення причин погнався за нею, утримуючи її.

Оскільки Девіс у той момент був не при виконанні службових обов'язків і ніяк не давав зрозуміти, що діє в офіційному порядку, явно розгублена і налякана жінка чинила опір і наполягала на тому, що не зробила нічого поганого.

"Ви з глузду з'їхали. Ти абсолютно божевільний... а потім ще й малюєш мене, щоб я виглядала божевільною", — говорила вона Девісу.

Коли поліція нарешті прибула на місце, її доправили до психіатричної клініки, але за кілька днів її виписали, визнавши психічно здоровою і такою, що не становить небезпеки для себе.

Раніше Фокус повідомляв, що пенсіонера оштрафували за те, що він "заблукав" у годину пік. Чоловік заблукав і кілька годин намагався повернутися до свого маршруту. Він проїхав через зону наднизьких викидів і тепер йому треба сплатити великий штраф через стару марку автомобіля.

Також стало відомо, що жартівник викинув підроблені частини тіла в сміттєвий бак. Співробітники поліції почали обшукувати контейнери зі сміттям, але один із жителів зупинив їх, пояснивши, що це був розіграш, який не вдався.