"Дякую за розуміння і забирайтеся": власник будинку скасував Геловін для сусідських дітей (фото)

Попередження з критикою тих, хто приїжджає з інших районів на Геловін у пошуках солодощів, викликало неоднозначну реакцію в інтернеті.

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Домовласникові з Австралії набридли чужі діти, які на Геловін приходять з інших районів по цукерки, і він оголосив, що свято скасовується. Напередодні Геловіна з'явилося попередження, щоб відвадити приїжджих батьків та їхніх дітей. Про це повідомляє The Mirror.

Геловін в Австралії

Однак така вивіска з критикою людей, які приїжджають у передмістя на Геловін у пошуках солодкого, викликала неоднозначну реакцію в інтернеті. У попередженні повідомлялося, що діти зіпсували Геловін місцевим жителям. Авторство попередження не встановлено, але в публікації на австралійській сторінці у Facebook під назвою Adventures of Couponista йшлося про те, що Геловін скасовано.

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"Через те, що люди з інших кварталів десятками звозять своїх дітей у цей район, цей дім більше не буде роздавати льодяники. Дякую, що зіпсували Геловін нам і дітям, які тут живуть. Дякую за розуміння і забирайтеся!" — йшлося в публікації.

Але більшість не погодилися з таким підходом.

"А що, якщо діти живуть у районі, де небезпечно збирати солодощі? Невже і для них Геловін буде скасовано? — написав один із користувачів. — Я не бачу проблеми з роздачею льодяників дітям, які живуть в інших районах. Якщо вам пощастило з хорошим/безпечним передмістям, будь ласка, поділіться любов'ю з дітьми, у яких цього немає".

"Витратьте кілька зайвих доларів на льодяники", — написала інша користувачка.

"Наше передмістя горбисте, і нам складно возити сюди наших дітей (одного в інвалідному візку, одного у колясці). Тому ми їдемо в інше передмістя, де плоска місцевість, і будинки розташовані близько", — написала ще одна мама.

Нагадаємо, що "будинок-вбивцю" з культового фільму виставлено на продаж.

Також повідомлялося, що жінка відмовляється прибирати з двору гігантського перевертня.