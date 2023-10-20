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Знайди собаку: напрочуд проста головоломка покаже вашу уважність (фото)

Оптична ілюзія
Оптична ілюзія

З першого погляду здається, що на зображенні зображено дві собаки та їхній господар, але варто тільки придивитися і можна легко побачити третього пса.

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Щойно ви зрозумієте цю оптичну ілюзію, ви будете звинувачувати себе за те, що не одразу помітили третього собаку. Тільки найбільш спостережливі з нас зможуть впоратися з цим лише за кілька секунд. Про це повідомляє видання Мirror.

Перевірте себе, можливо, ви один із небагатьох щасливчиків із винятково гарною увагою до деталей.

Оптична ілюзія Fullscreen
Оптична ілюзія

Подібні оптичні ілюзії — це не просто кумедна головоломка, яку потрібно розгадати, вони справді корисні для вашого мозку і можуть поліпшити ваші здібності розв'язувати проблеми.

Дослідження показали, що щоденні розгадування головоломок можуть навіть запобігти зниженню когнітивних функцій, на яке страждають багато людей з віком. Продовжуйте читати, щоб кинути виклик собі і знайти заховану третю собаку на зображенні.

На зображенні можна легко побачити двох собак. Але там також є і третя собака, яка, звісно, не відразу очевидна для більшості людей, за винятком дуже спостережливих.

Третій пес, як ви можете бачити вище, на перший погляд нагадує людину, яка вигулює собак. Судячи з усього, він одягнений у чорне, руки складені за спиною, а на голові капелюх. Однак, якщо ви подивитеся трохи глибше, ви помітите, що людина, яка здається пропорційно, має неправильний масштаб для фотографії — і насправді це третій собака.

Оптична ілюзія Fullscreen
Оптична ілюзія

Нагадаємо про осінній тест на ідеальний зір — лише 80% людей вдається знайти гарбузове лате за 30 секунд.