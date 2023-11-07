Без почуття похмілля: туристи випили 1254 пляшки пива за 3 години, встановивши світовий рекорд

У середньому членам групи з 55 осіб вдавалося випивати щонайменше 10 пляшок пива на годину, а середнє споживання пива на людину за дві з половиною години становило 22 пляшки.

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В Іспанії група німців, які відпочивали на іспанському острові Майорка, нещодавно встановила новий світовий рекорд за кількістю пива, випитого за три години. Їхня кількість склала 1254 штуки. Про це пише Oddity Central.

Дивна подія сталася в Плайя-де-Пальма, районі, відомому своїм активним нічним життям і часто званому як столиця "п'яного туризму" в Іспанії. Кілька німецьких туристів, які не знали один одного заздалегідь, скоординували свої дії через WhatsApp і зібралися в популярному закладі з конкретною метою, поставленою групою земляків за кілька місяців до цього.

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Ще в липні іншій групі німецьких туристів вдалося випити 1 111 пляшок пива за три години, і наші герої були впевнені, що зможуть перевершити цей показник. Як повідомляється, за замовлене пиво 55 осіб заплатили за рахунком 2 380 євро (2 534 долари), але при цьому успішно побили старий рекорд більш ніж на 100 пляшок пива.

Спроба встановити світовий рекорд почалася о 10:30 ранку і закінчилася близько 13:00 дня. Насправді це зайняло на годину більше часу, ніж передбачала група, оскільки вони впевнено заявляли, що до полудня досягнуть позначки 1200. Проте всі залишилися задоволені результатом і провели залишок дня в іншому пляжному пабі, святкуючи свій успіх.

"Усе пройшло організовано, ніхто не розгубився і не вийшов за рамки. Це була дійсно чудова група, і було дуже весело", — каже 62-річний німецький бізнесмен Кай Уве Кахманн, організатор рекордної спроби.

Туристи побили попередній рекорд більш ніж на 100 пляшок Фото: Oddity Central

У середньому членам групи вдавалося випивати щонайменше 10 пляшок пива на годину, а середнє споживання пива на людину за дві з половиною години становило 22 пляшки.

Кахманн сказав, що зазвичай він не п'є так багато, і зізнався, що того дня йому довелося лягти спати о 7 годині вечора. Проте, за його словами, наступного дня він прокинувся бадьорим і без почуття похмілля.

Раніше Фокус повідомляв, що поліція заарештувала туриста, який попросив "гранату" замість "граната". Чоловік під час розмови з офіціантом припустився помилки й за кілька хвилин був оточений озброєною поліцією. На нього одягли кайданки і провели обшук у хостелі, в якому він зупинився.

Також стало відомо, що турист 20 разів симулював серцевий напад, щоб не платити за їжу. Чоловікові виписали два штрафи за порушення законів. Суми були невеликі, але він відмовився їх сплатити. У результаті його було засуджено до 42 днів тюремного ув'язнення. Однак на цьому історія не закінчилася.