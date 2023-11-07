Була налякана: поліція зламала "потаємні двері" в шафі, за якими ховали дитину (фото)

Чоловік, який незаконно утримував її у своєму будинку, наказав дівчинці не шуміти й не подати признаку своєї присутності. Співробітники поліції прибули, щоб забрати дитину й доставити до Служби опіки.

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У США жителю північно-західного Арканзасу висунуто звинувачення в скоєнні кримінального злочину, включно з незаконним позбавленням волі, після того, як поліція врятувала 5-річну дівчинку, яку було знайдено захованою в невеликому секретному відділенні в комірчині в його будинку. Про це пише USA Today.

Порятунок, зафіксований натільною камерою поліції, стався в четвер у Тонтітауні, місті в окрузі Вашингтон, приблизно за 12 миль на схід від кордону штату Оклахома.

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У день порятунку співробітники поліцейського управління Тонтітауна прибули в будинок 40-річного Джона Томпсона, щоб вручити йому ордер на обшук. Про це журналістам розповіла детективка Кейт Ліндлі.

Згідно зі звітом про арешт, поліцейські перебували біля будинку підозрюваного, щоб допомогти Департаменту соціальних служб штату взяти під опіку 5-річну дівчинку. Чоловік був усередині житла, він підійшов до вікна, і офіцер повідомив йому, що суддя ухвалив постанову забрати в нього дитину.

За версією слідства, підозрюваний повідомив поліції, що нікого вдома не було та спочатку відмовився відчинити двері. Зрештою Томпсон визнав, що дитина перебуває всередині та провів поліцейських до шафи, звідки, за їхніми словами, долинали звуки. Кадри з камер відеоспостереження зафіксували момент, коли співробітники поліції розкрили комору та виявили потаємні двері, за якими перебувала дитина.

За дошкою знаходився невеликий відсік із відкритою ізоляцією Фото: Tontitown Police Department

Підозрюваний посунув кілька коробок і показав прибиту до стіни дошку. За нею був невеликий відсік із відкритою ізоляцією, як показують фотографії.

Унаслідок інциденту дівчинка не постраждала, і її доправили до Департаменту соціального забезпечення. Наступного дня 40-річного Джона Томпсона з Тонтітауна (штат Арканзас) заарештували, йому висунули низку кримінальних обвинувачень.

"Вона була дуже схвильована, коли вийшла, і сильно налякана. Він наказав їй не видавати ні звуку та не показувати виду, що вона там", — сказала детективка Кейт Ліндлі.

40-річному Томпсону висунуто звинувачення в перешкоджанні опіці над дитиною Фото: Tontitown Police Department

За даними тюремної служби округу Вашингтон, 40-річному Томпсону висунули обвинувачення в перешкоджанні опіці над дитиною, неправдивому позбавленні волі першого ступеня, створенні загрози добробуту неповнолітнього, зберіганні бронежилетів і наркотичних засобів.

Наступне засідання суду в справі Томпсона призначено на 4 грудня.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка знайшла в будинку потаємну кімнату, повну дитячих малюнків. Користувачі соціальних мереж сприйняли дивну знахідку дівчини з тривогою, заявивши, що кімната втрачає свою невинність через те, що на стіні написано "курінь кохання".

Також стало відомо, що жінку налякав "привид телезірки" на сімейній фотографії. Силует померлого 1988 року валлійського актора з'явився на знімках Мелані Армстронг, яка фотографувалася біля річки разом зі своїм чоловіком Адамом. Пара кілька разів поверталася на те саме місце в пошуках доказів.