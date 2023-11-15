Чоловік просто втік: жінка випадково замовила коктейль, який виявився в 100 разів дорожчим

Дівчина, на ім'я Лінсі не знала, що до складу напою входить шампанське Cristal, посипане сусальним золотом, і віскі 30-річної витримки. Вона зізналася, що замовлений напій їй навіть не сподобався.

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Жінка не розуміла, що сталося після того, як у барі п'ятизіркового готелю в Лондоні (Велика Британія) їй принесли рахунок за коктейль. Її чоловік вибіг із закладу, коли побачив, що напій вартістю 18,90 фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 850 гривень) насправді коштує майже 2 000 фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 90 тисяч гривень). Про це жінка розповіла в ролику опублікованому в TikTok.

Відеозапис став вірусним і швидко набрав понад 1,7 млн переглядів.

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Коктейлі, як відомо, можуть сильно "вдарити по гаманцю". Подібний досвід пережила британка, на ім'я Лінсі, яка була приголомшена, коли її рахунок за один напій склав майже 2 000 фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 90 тисяч гривень).

Нещодавно її чоловік вибіг з лондонського бару, коли вона показала йому чек за випивку. Розповідаючи про те, що трапилося, у своєму ролику, жінка заявила, що навіть не підозрювала, що замовлений нею коктейль обійшовся в приголомшливу суму — 1 890 фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 85 тисяч гривень).

"Я показала чоловікові чек, і він був розлючений і просто втік. Ціна в меню була вказана як "18 90" і я вирішила, що коктейль коштує 18,90 фунтів стерлінгів", — пояснила вона.

Жінка зізналася, що замовлений напій їй навіть не сподобався Фото: TikTok

Лінсі не знала, що до складу напою входить шампанське Cristal, посипане сусальним золотом, і віскі 30-річної витримки. Вона зізналася, що замовлений напій їй навіть не сподобався.

"Це була моя помилка, але вона була щирою. Я почала панікувати, адже це був п'ятизірковий готель. Я сказала молодому хлопцеві за барною стійкою: "Послухайте, мені дуже шкода, але я не знала, що це 1 890 фунтів стерлінгів". Менеджер був такий тактовний і такий чудовий. Він повністю згладив ситуацію і сказав, що все буде гаразд", — розповідає британка.

Лінсі сказала, що її нерви були "розхитані", оскільки це була її перша ночівля в розкішному готелі. Жінка боялася заходити в бар і вирішила просто уникати його. Однак пізніше вона вирішила повернутися до закладу і побачила менеджера, який обійняв її, як стару подругу.

"Це та сама дівчина, яка змусила нас відкрити Cristal, і ми повинні були його випити", — сказав працівник і пожартував, що працівника бару було звільнено.

Лінсі розридалася, але менеджер заспокоїв відвідувачку. Він пояснив, що таке траплялося й раніше, і сказав, що вона не зобов'язана платити за дорогий коктейль.

Після того як британка опублікувала свою історію в TikTok, вона набрала понад 1,7 млн переглядів. Люди поспішали поділитися своєю реакцією.

"Вони мали дуже чітко сформулювати замовлення, наприклад, бармен мав пояснити, скільки це коштує", — написав один чоловік.

Багато користувачів TikTok почали розповідати, що вони опинялися в схожій ситуації.

"Це правда. Одного разу я просканував на касі дешеву на вигляд пляшку вина, а потім злякався, коли мені сказали, що вона коштує близько 300 фунтів стерлінгів", — написав інший чоловік.

Раніше Фокус повідомляв, що поліція заарештувала туриста, який попросив "гранату" замість "граната". Чоловік під час розмови з офіціантом припустився помилки й за кілька хвилин був оточений озброєною поліцією. На нього одягли кайданки та провели обшук у хостелі, в якому він зупинився.

Також стало відомо, що турист 20 разів симулював серцевий напад, щоб не платити за їжу. Чоловікові виписали два штрафи за порушення законів. Суми були невеликі, але він відмовився їх сплатити. У результаті його було засуджено до 42 днів тюремного ув'язнення. Однак на цьому історія не закінчилася.