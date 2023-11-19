Випала "решка": у США вибори мера закінчилися підкиданням монетки

Роберт Бернс і Боб Яначек отримали по 970 голосів у боротьбі за посаду мера Монро. Відповідно до закону штату, результати виборів із рівною кількістю голосів визначають за жеребом.

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У США під час підкидання монетки вирішувалося питання про те, хто стане мером міста на півдні центральної частини Північної Кароліни, коли після підрахунку всіх бюлетенів голоси двох кандидатів-лідерів виявилися рівними. Про це пише FOX News.

Роберт Бернс і Боб Яначек отримали по 970 голосів у боротьбі за посаду мера Монро. У бюлетені для голосування 7 листопада було п'ять прізвищ. У результаті підкидання монетки переміг Бернс.

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На засіданні виборчої ради округу Юніон у п'ятницю Янацек і Бернс відмовилися від свого права домагатися перерахунку голосів. Відповідно до закону штату, результати виборів із рівною кількістю голосів визначають за жеребом.

Під час підкидання монети Яначек вибрав "орла", але монета, підкинута співробітником виборчої комісії, показала "решку", що викликало радість прихильників Бернса. Вони потиснули один одному руки й коротко обійнялися. Потім комісія проголосувала за визнання кандидата переможцем.

Бернс змінить на цій посаді Меріон Голловей, яка не стала домагатися переобрання в Монро, місті з населенням 35 тисяч осіб. На сайті своєї кампанії переможець розповів про свою сім'ю, віру та бізнес.

"Це була приголомшлива кампанія, і тепер все в руках Божих", — сказав він у відеоролику, розміщеному в соціальних мережах за кілька хвилин до підкидання монетки.

Відповідно до закону штату, результати виборів із рівною кількістю голосів визначаються за жеребом Фото: FOX News

Яначек, колишній офіцер поліції Шарлотт-Мекленбург, після голосування розмістив відеоролик, у якому попросив своїх прихильників не сумувати через результати голосування.

"Ми не програли вибори. Ми програли підкидання монети", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що росіяни занедбали замок, у якому жила сім'я короля Чарльза III. Скандал навколо замку Райнхардсбрунн, який придбали російські інвестори й купівля якого викликала підозри у відмиванні грошей, призвів до його конфіскації.

Також стало відомо, що розкішний палац, у якому влаштовували бали, гниє і руйнується. У готелі Paradiso Sul Mare колись збиралася багата європейська еліта для показів мод та ігор у нічному казино. Відтоді це місце відпочинку занепало.