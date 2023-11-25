Обійми з коровами за 50 фунтів: у Британії придумали новий вид боротьби зі стресом (відео)

На фермі в Йоркширі відвідувачам пропонують незвичайний спосіб впоратися з тривогою: тригодинні обійми з коровами. Коштує така терапія 50 фунтів. У сеанс входить екскурсія фермою, а також вигул і розчісування корів.

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Сім'я фермерів із Йоркшира відкрила незвичайний бізнес: відвідувачам пропонують тригодинні оздоровчі обійми з коровами. Історію розповіли у виданні The Guardian.

54-річна Фіона разом зі своїм чоловіком Віллом і братом Джеймсом МакК'юном працюють на Дамбл фермі в Східному районі Йоркшира. Обійми корів — одна з популярних концепцій оздоровлення в США і Великій Британії. За останнє десятиліття попит на подібну терапію неухильно зростає. Оскільки сімейна ферма у Східному Йоркширі, що працює з 1970-х років, більше не могла утримувати молочне стадо через багаторічні повені, її власники знайшли рішення. П'ять місяців пішло на те, щоб навчити корів поводитися спокійно поруч із незнайомцями. І тепер ферма приймає всіх охочих пообніматися з тваринами.

Сеанс коштує 50 фунтів. Тривалість і процес залежить від конкретної людини. Але здебільшого все проходить так: відвідувачі проводять час із коровами, розчісують їх, вигулюють або просто лежать поруч і обіймаються.

"Деякі люди приходять, щоб просто бути ближче до корів, щоб дізнатися про них, про їхній характер", — розповіла Фіона.

Інші, за словами фермерів, захоплюються обіймами, лежать поруч із коровами, гладять їх.

"Декому це подобається з точки зору здоров'я. Іншим — просто подобається бути поруч із великими тваринами та дізнаватися про їхні особливості. Деяким людям подобається суміш того й іншого", — додала Фіона.

Фермери кажуть, що інколи й самі приходять посидіти з коровами, щоб впоратися зі стресом. Відвідувачі з тривогою та аутизмом розповідають, що сеанси з коровами справді заспокоюють.

Корови ставляться до своєї нової ролі добре.

"Вони насолоджуються увагою", — сказала господиня ферми.

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