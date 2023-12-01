Вібрувала та тріскала: через пустощі сусідів у чоловіка вдома впала стеля (відео)

Щоб зупинити хуліганство, довелося відключити електроенергію на щитку в коридорі.

Related video

Житель Канади з міста Монреаль поскаржився, що через пустощі невгамовних сусідів зверху в нього вдома обвалилась стеля. Усе, що відбувалося в ту безсонну ніч, чоловік зафіксував на камеру й опублікував у соцмережі Х (колишній Twitter).

Важливо

Святкували кінець чверті: домашня вечірка 400 підлітків в Австралії шокувала медиків і поліцію

За його словами, сусіди влаштували гучну вечірку й не могли втихомиритися, аж поки стеля не почала вібрувати, а штукатурка – тріскати й падати на підлогу та меблі. Щоб зупинити порушників громадського порядку, канадцю навіть довелося відключити електроенергію на щитку в коридорі.

Він також викликав на місце події наряд поліції. Правоохоронці оформили факт правопорушення та припинили вечірку. Втім, обставини та деталі курйозного випадку поки невідомі.

Користувачі мережі у коментарях під відео насамперед поцікавилися, чи автор відео є власником житла, чи просто його орендує.

"Сподіваюся, то не ваша квартира", "Усюди оці неякісні будівельні матеріали", "А хто вам робив ремонт? Треба додати їх у чорний список", "Який кошмар", "Здається, це у вас хронічна проблема. Подібні речі явно тривали не одну ніч", "Ви мене вибачте, але я до кінця чекав, коли разом зі стелею впадуть і люди", "Якась дикість", "Не доведи Господь мати таких навіжених сусідів", – пишуть вони.

У чоловіка впала стеля через гучну вечірку в сусідів

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у тимчасово окупованому Маріуполі молодь хотіла влаштувати вечірку в стилі "ретро/СРСР" поблизу Маріупольського драмтеатру, де внаслідок російського теракту загинуло близько 600 людей.

Крім того, ми повідомляли, що в США чоловік прийшов на вечірку з нагоди святкування Геловіну та влаштував там стрілянину. Місцевий департамент поліції повідомив, що підозрюваного в стрілянині було заарештовано. Є жертви та постраждалі.