Як зупинити напад сухого кашлю — лайфхак, який працює за лічені хвилини

У холодну пору року немає нічого гіршого, ніж раптовий напад сухого кашлю, але ефективний прийом може принести полегшення.

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Коли погода стає холоднішою, ми стаємо більш сприйнятливими до різного роду недуг, які приносять нам незручності. Кашель — один із найпоширеніших, і часто нам важко з ним впоратися, особливо посеред ночі. Доктор Анжела, яка веде блог у Tiktok з більш ніж 600 000 підписників, поділилася "рятівним прийомом", що полегшує кашель.

"Якщо ви прокинулися серед ночі від нападу сухого кашлю, все, що потрібно зробити, це просто натиснути вказівним пальцем на точку біля горла, і утримувати її кілька хвилин", — розповіла вона.

За словами лікарки, це відразу ж допоможе. Під постом Анжели багато коментарів від користувачів, які перевірили ефективність методу.

"Просто зробив це, і це спрацювало!" , "Це безумовно працює, велике спасибі!" , "Це безперечно працює, велике спасибі!", — пишуть підписники.

Однак, пам'ятайте, що будь-які методи, зокрема сиропи від кашлю, можуть допомогти вам менше кашляти, але не позбавлять вас проблеми повністю. Вам слід звернутися до лікаря, якщо ваш кашель триває понад два тижні, або негайно, якщо вам важко дихати.

Як зупинити напад кашлю Фото: Скрин відео

Нагадаємо, щоб полегшити і заспокоїти кашель, є цілющі види чаю, які можна пити при кашлі. Наступного разу, коли ви закашляєтеся, випийте чашку гарячого чаю, щоб полегшити симптоми і швидше одужати.

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