Власник пограбованого магазину алкоголю показово провчив злодіїв (відео)

Відео розправи над підозрюваними стало вірусним і розділило думки користувачів.

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Власник магазину алкогольних напоїв у Південній Африці спіймав злодіїв, які кількома днями раніше пограбували його торгову точку, і на камеру змусив їх пити ними ж поцуплене спиртне, пише ресурс Citizen Digital. Відповідне відео потрапило в мережу і вже встигло стати вірусним.

За даними місцевих ЗМІ, коли підозрюваних затримали на місці злочину, виявивши при них ящики з алкоголем, їм надали вибір: або негайно випити весь вкрадений алкоголь, або зіткнутися з "умфакаті", локальним терміном, який позначає місцеве правосуддя, що іноді може набувати насильницьких форм.

На опублікованому в Інтернеті відео — троє чоловіків, які прямо з пляшок п'ють алкоголь, а за ними з нагайками і палицями спостерігають кілька людей, змушуючи їх активніше вживати поцуплене добро.

На обличчі одного з підозрюваних видно сліди побиття.

Думки користувачів, які подивилися відео, розділилися. Одні підтримують таку форму покарання, вважаючи її більш м'якою альтернативою правосуддю в джунглях, інші ж висловлюють занепокоєння з приводу потенційних ризиків для здоров'я. Зокрема, вони наголошують, що надмірне вживання алкоголю може призвести до отруєння і навіть летального результату.

"Якщо вони переживуть алкоголь, є ймовірність, що вони зіштовхнуться з довгостроковими ускладненнями", "Громадські роботи — це суцільна розвага і гра, поки ці хлопці не помруть через алкогольне отруєння. Тепер власників магазинів заарештують за ненавмисне вбивство. Простіше просто викликати на них поліцію! Це просто сумно!", "П'ють пляшку віскі чистого, без льоду, прямо з пляшки, під різкі побої з боку чоловіків з палицями. Вони або назавжди підуть додому, або їхнє життя зміниться назавжди", — пишуть у коментарях.

Ця крадіжка алкоголю — не найгучніша. У 2020 році, у розпал Covid-19, смілива група злодіїв прорила тунель під популярним південноафриканським винним магазином, зумівши прорватися крізь бетонну підлогу і вкрасти алкоголь. Злодії викрали віскі, бренді, джин, сидр, горілку і пиво оціночною вартістю 300 000 рандів (16 тисяч доларів США).

Раніше Фокус писав, навіщо злодії використовували череп вовка на кургані 2000 років тому.