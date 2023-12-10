Придбав квиток за 30 доларів: чоловік двічі виграв 10 мільйонів доларів у лотереї (фото)

З першого виграшу щасливець придбав авто та будинок. Він продовжує випробовувати долю, купуючи нові квитки.

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Чоловік із Нью-Йорка виграв свій другий лотерейний приз у розмірі 10 мільйонів доларів за два роки. Про це пише New York Post.

Вейн Мюррей виграв 10 мільйонів доларів на лотерейному квитку менш ніж через два роки після того, як виграв 10 мільйонів доларів з іншої лотерейної гри.

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63-річний щасливчик із Брукліна вже має власний автомобіль Range Rover та дім в Іст-Флетбуші вартістю 800 тисяч доларів.

Вейн Мюррей Фото: NY Lottery

Тим часом авто переможця коштує від 209 000 доларів до 234 000 доларів.

Мюррей сказав виданню, що не хоче уваги до своїх двох надприбуткових прибутків, зазначивши: "Деякі з нас просто люблять бути стриманими".

Чоловік виграв обидва рази з квитків за 30 доларів. Він отримав одноразову суму в розмірі 6 мільйонів доларів після сплати податків, за словами представників лотереї.

"Двічі поспіль — які шанси? Ви навіть не можете думати про це. Це незрозуміло", — сказав продавець магазину H&A, у якому щасливець придбав квитки.

Працівник крамниці додав, що Мюррей не змінився після виграшу і що він продовжує грати в лотерею, тому що йому це подобається.

Нагадаємо, двоє харківʼян виграли в лотереї та "зникли".

Також Фокус писав про те, як 148 мільйонів фунтів зруйнували життя переможниці лотереї.