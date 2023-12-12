Батьки не могли мовчати: дівчина випадково дізналась, що має 77 братів та сестер (фото)

Щоразу, коли 26-річна Шина зустрічає нових зведених братів чи сестер, то шукає у них схожі риси.

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26-річна Шина Голланд-Долан з Огайо, що в США, розкрила приголомшливу сімейну таємницю. Дівчина усе життя думала, що не має рідних братів та сестер, але правда виявилась інакшою, пише таблоїд Daily Mail.

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Коли Шині виповнилось 20 років, її мати та батько раптом зізналися, що довго не могли зачати дитину й були вимушені скористатися послугами донора сперми.

Працівники клініки, де вони проводили процедуру, просили у майбутньому не розповідати доньці про біологічного батька, але подружжя не могло мовчати.

"Сказати, що це був шок, то нічого не сказати. Я була просто приголомшена", — згадує про свої почуття Голланд-Долан.

Дівчина захотіла дізнатися, чи є у неї генетичні родичі, й пішла за інформацією на спеціалізований вебсайт 23andme. Саме там Шина дізналася, що є 47-ю дитиною, зачатою від одного донора.

"Зараз нас уже 78, і я переконана, що багато хто досі чекає, поки їх знайдуть", — розповідає американка й додає, що щоразу, коли зустрічає нового зведеного брата чи сестру, то шукає схожі риси — ямочки на щоці чи однакове почуття гумору.

Американка Шина Голланд-Долан з братами і сестрами Фото: Redcurrant Media Американка Шина Голланд-Долан з братами і сестрами Фото: Redcurrant Media

Шина щиро радіє, що знайшла своїх братів та сестер: вони часто зустрічаються та проводить час разом. Утім, вона вважає, що тема донорства має бути ретельніше засекреченою.

"Мене це трохи хвилює. Якщо у мене будуть власні діти, то їм доведеться бути дуже обачними під час вибору потенційних партнерів. Хто його знає, скільки у мене ще родичів, про яких зараз нічого не відомо", — резюмує американка.

Шина Голланд-Долан щаслива, що знайшла своїх родичів Фото: Redcurrant Media

Раніше Фокус писав про колишнього лікаря американського репродуктивного центру UW Medicine Крістофера Герндона, який відмовився від ліцензії після того, як одна з його пацієнток висунула звинувачення, що він без згоди запліднив її власною спермою. Жінка зробила ДНК-тест і була шокована, коли дізналася, що в її дітей не той самий батько.