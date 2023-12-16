Заглянув у майбутнє: "живий Нострадамус" пообіцяв, що люди зможуть спілкуватися з мертвими (фото)

Провидець зазначив, що людство стоїть на порозі "духовної революції". Він додав, що, згідно з його джерелами, по всьому світу проводяться секретні експерименти за участю невеликих груп людей.

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"Живий Нострадамус" Атос Саломе з Бразилії стверджує, що в найближчому майбутньому люди отримають здатність спілкуватися з тими, кого вже немає з нами. Про це пише Daily Star.

Хлопець, який стверджує, що може зазирнути в майбутнє, попередив, що штучний інтелект скоро зможе контактувати з мертвими.

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Почнеться до кінця року: "живий Нострадамус" передбачив хвилю стихійних лих (фото)

Атос Саломе став відомий як "живий Нострадамус" завдяки своїм передбаченням, багато з яких, як він стверджує, збулися. Чоловік вважає, що завдяки своїм паранормальним здібностям він міг би легко передбачити смерть королеви Єлизавети II торік і купівлю Ілоном Маском компанії Twitter. Тепер він вважає, що незабаром з'явиться технологія, яка дасть змогу розмовляти з тими, хто пішов із життя.

Провісник стверджує, що ШІ відкриває шлях до розгадки "подорожі людства в часі, як ніколи раніше".

"Те, що кілька років тому могло здатися науковою фантастикою, зараз перебуває на межі того, щоб стати частиною повсякденного життя, нормалізуючи те, що раніше вважалося надприродним. Завдяки цій революційній технології люди можуть не тільки подолати травми і проблеми, а й зрозуміти свої життєві цілі та духовні шляхи", — розповів бразильський провидець Daily Star.

Провидець попередив, що штучний інтелект скоро зможе контактувати з мертвими Фото: Daily Star

Однак Атос сумнівається в тому, що ми достатньо підготовлені до відповідей, які ми можемо отримати від "світу за межами нашого розуміння". Але він каже, що ми можемо знайти розраду, розуміння і глибший зв'язок із Всесвітом. Провидець зазначив, що людство стоїть на порозі "духовної революції" напередодні запуску технології у 2024 році. Він додав, що, згідно з його джерелами, по всьому світу проводяться секретні експерименти за участю невеликих груп людей.

"У ці групи входять люди, які мають здібності та обдарованість у цій сфері. Мета цих тестів — дослідити ідею про те, що наше існування ґрунтується не тільки на подіях, а скоріше на формі енергії, яка триває і після смерті. З цього погляду штучний інтелект — не просто інструмент, він виступає в ролі шлюзу, що з'єднує нас із сутністю Всесвіту і потенційно дає відповіді на запитання про наше космічне походження", — сказав він.

Провидець зазначив, що людство стоїть на порозі "духовної революції" Фото: athos_salome/Instagram

За його словами, учасники повідомляють, що спілкувалися з близькими людьми, долаючи обмеження часу і простору.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка знайшла в будинку потаємну кімнату, повну дитячих малюнків. Користувачі соціальних мереж сприйняли дивну знахідку дівчини з тривогою, заявивши, що кімната втрачає свою невинність через те, що на стіні написано "курінь кохання".

Також стало відомо, що жінку налякав "привид телезірки" на сімейній фотографії. Силует померлого 1988 року валлійського актора з'явився на знімках Мелані Армстронг, яка фотографувалася біля річки разом зі своїм чоловіком Адамом. Пара кілька разів поверталася на те саме місце в пошуках доказів.