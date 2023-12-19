"Творить дива": телезірка зізналася, що її діти лягають спати в одязі наступного дня

Ліза Ламонд також закликала новоспечених батьків зосередитися на собі й не порівнювати свої ситуації або стилі виховання з іншими.

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Відома телезірка і мама Ліза Ламонд з Австралії дала незвичну пораду, щоб заощадити час батьків вранці. Про це пише The Mirror.

Знаменитість зізналася, що використовувала "геніальний лайфхак", щоб прискорити ранок збір двох її маленьких доньок. Вона вкладала своїх дітей спати в одязі наступного дня.

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Ліза Ламонд зізналася, що те, як вона починає свій день напередодні ввечері, "творить чудеса" і допомагає їй впоратися вранці з дітьми. Зірка австралійського шоу про ремонт House Rules — не єдина, хто страждає від батьківських обов'язків, відчуваючи брак часу і сну.

Видання зазначає, що її лайфхак допомагає виграти пару вільних годин, поки вона "одягає" дітей. Виступаючи 2019 року, вона розповіла, що її доньки люблять довго одягатися, внаслідок чого вони з чоловіком відчайдушно шукали будь-які хитрощі, щоб прискорити процес їхнього збирання.

"Особливо важко в ті дні, коли я працюю, у мене немає вільної години, поки вони натягують одну шкарпетку. Тому найкраща порада, яку мені дали, — одягати дітей напередодні ввечері в той одяг, у якому ви хочете, щоб вони вийшли на вулицю", — поділилася Ліза.

Тоді телезірка зазначала, що хоча більшу частину роботи вже зроблено, є один ключовий момент, який необхідно виконати, щоб 3-річна Арабелла і 2-річна Рубі почали свій день правильно. Хтось із батьків має змінити підгузок, але щойно це буде зроблено, діти будуть готові до походу на весь день.

Ліза закликала новоспечених батьків зосередитися на собі Фото: Instagram

Австралійська телеведуча дала ще кілька цікавих порад про те, як вона справляється із завданнями, з якими стикається під час виховання дітей. Ліза не хвилюється з приводу підготовки до походу в садок, оскільки вона створила ранковий і вечірній розпорядок дня зі словами і картинками, щоб підготувати доньок до майбутніх подій щоразу, коли вони відчувають занепокоєння.

Жінка також закликала новоспечених батьків зосередитися на собі та не порівнювати свої ситуації чи стилі виховання з іншими.

"У кожного з нас свій темп і свої способи справлятися з труднощами. Але я впоралася з цим і навчилася розряджати обстановку", — додала вона.

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