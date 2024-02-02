Жінка знайшла на пляжі фіолетове "скельце", яке виявилось коштовним каменем (фото)

Знахідка вразила Міранду Гекл глибоким насиченим фіолетовим кольором та оригінальною формою. Шотландка зізнається, що це найбільш незвична річ за всі роки пошуків.

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55-річна Міранда Гекл із шотландського Кірккалді знайшла неймовірної краси коштовний камінь під час прогулянки на місцевому пляжі Файф. Про це пише видання Daily Record.

Міранда вже багато років регулярно відвідує різні пляжі й шукає там викинуті морем на узбережжя уламки старовинної кераміки та скла. Але цього разу жінці пощастило знайти справжній скарб – великий шматок аметисту.

Камінь лежав серед гальки на пляжі Файф, що знаходиться на узбережжі затоки Ферт-оф-Форт. Знахідка вразила шотландку глибоким насиченим фіолетовим кольором та оригінальною формою.

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Міранда зізнається, що це найбільш незвична річ за всі роки пошуків.

"Я вже кілька років прочісую пляжі на східному та західному узбережжі Шотландії, в основному займаюсь пошуками винесених морем черепків кераміки та морського скла, але минулого тижня я знайшла цей чудовий шматок необробленого аметисту. Не можу натішиться цим неймовірним темно-фіолетовим відтінком", – зізнається вона.

Цікаво, що пляжі біля Кірккалді вважають "кладовищем артефактів", адже в 19-20 столітті це місто було одним з центрів гончарного виробництва Шотландії.

Тепер його околиці приваблюють шукачів скарбів зі всієї країни. Однак знавці переконують, що знайти там шматок природного аметисту – справжня рідкість.

За словами Міранди, кілька років тому місцевий житель розповідав їй про скелю неподалік, звідки час від часу вимиваються самоцвіти.

Міранда зізнається, що це найбільш незвична річ за всі роки пошуків. Фото: Miranda Huckle

Коли шотландка опублікувала фото аметисту в Facebook, її допис миттєво зібрав понад 85 тисяч вподобань й 1,5 тисячі коментарів. Юзери у захваті від краси каменю. Дехто навіть запропонував жінці зробити з нього коштовне намисто на пам’ять.

"Вам потрібно зробити з нього якусь прикрасу!"

"Так, згоден. Вийшло б чудове намисто"

"Ого, це дивовижно! Я знайшов аметист у Східному Лотіані, але він й наполовину не був таким великим та яскравим, як ваш. Чудова знахідка!"

"Який гарний улов"

"Вам справді пощастило, вітаю!"

Нагадаємо, раніше Фокус писав про колекціонера військової техніки Ніка Міда з Нортгемптоншира, який знайшов у танку золоті злитки. Чоловік похизувався цінним трофеєм й офіційно передав його представникам влади.

Крім того, статуя грецького бога, яка зникла за таємничих обставин майже 30 років тому, несподівано знайшлась у дворі жителя міста Луїсвілл в американському штаті Кентуккі.