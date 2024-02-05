Чоловік дізнався жахливу правду про себе, коли зустрів 40 двійників (фото)

Рей Бредшоу помітив, що його руді побратими дуже комплексують через зовнішність. Багато хто з них облисів під час пандемії і досі не може з цим змиритися.

Related video

35-річний комік Рей Бредшоу з Великої Британії вирішив знайти свого ідеального двійника – лисого рудого чоловіка. З цією метою він створив сайт, куди кожен охочий може надсилати свої фотографії. На заклик гумориста вже відгукнулося понад 300 осіб. Про це пише видання Metro.

Нещодавно Рей влаштував з'їзд 40 своїх двійників та виступив перед ними зі стендап-шоу. Сусіди британця були вкрай здивовані, коли побачили, як схожі чоловіки заходять до нього у будинок.

"Деякі з них думають, що схожі на мене, і це насправді досить образливо. Був навіть один чувак, якому близько 60", – каже Рей в інтерв'ю журналістам британського таблоїда.

Нещодавно Рей влаштував з'їзд 40 своїх двійників та виступив перед ними зі стендап-шоу Фото: Instagram

Під час виступу Рей помітив, що його руді побратими дуже комплексують через свою зовнішність. Багато хто з них облисів під час пандемії і досі не може з цим змиритися.

"Багато хто думає, що лисина – це те, що їх виділяє з-поміж інших. Коли я спілкувався з двійниками, то думав, що у них буде така ж кумедна реакція, як і у мене. Ні. Деякі люди сприймають це дуже, дуже важко", – пояснив Бредшоу.

Сам комік зі сміхом згадує про втрату волосся.

"Мені було 24 чи 25 років, коли я одного разу пішов стригтися. Здивувався, що це виявилось дешевше, аніж зазвичай, і запитав – чому. Перукар сказав: "Ну, ви ж лисієте, тож я не можу брати з вас повну ціну", – розповідає Рей.

Цікаво й те, що його двійники виявилися дуже "зарозумілими". Ніхто з них не наважився привести свою дівчину на зустріч, аби її не вкрали красені-двійники.

Під час виступу Рей помітив, що його руді побратими дуже комплексують через свою зовнішність. Фото: Instagram

Зараз Бредшоу працює над комедійним шоу про свої пригоди з пошуку ідеального двійника по всьому світу – від Манчестера до Індії. Цю місію він почав ще у 2016 році під час поїздки у Мельбурн, де він побував на парад рудих геїв. Звідтоді комік фотографує кожного лисого рудого чоловіка на вулиці.

Хоча він й досі не знайшов свого 100% двійника, але вірить, що це скоро станеться.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 62-річних американців Лорі та Джорджа (раніше Дорі) Шаппел із Пенсильванії, які вважаються найстарішими у світі сіамськими близнюками. Попри те, що пара зрослась черепами (це одна з найрідкісніших форм — трапляється лише у 2-6% випадків), кожен із них намагається жити своїм життям.