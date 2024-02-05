"Схопила сумку і пішла": наречена не пустила надто вимогливу свекруху на своє весілля

Зі слів дівчини, її коханий – єдина дитина у родині, тож матір не хоче відпускати сина у самостійне життя.

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28-річна наречена зізналась, що не запросила свекруху на весілля через її нав’язливе втручання у підготовку до свята. Допис дівчини на Reddit миттєво зібрав тисячі схвальних реакцій та коментарів.

"Сказала майбутній свекрусі, що я виходжу заміж за її сина, а не за неї, і не запросила її на весілля", – написала майбутня наречена у форумі під назвою "Am I The A**hole", який лише за два дні зібрав понад 5 тисяч відгуків.

Авторка допису розповіла, що познайомилась зі своїм нареченим у коледжі, а минулого року вони заручилися. Спочатку майбутня свекруха раділа цій новині, але потім почала все контролювати, ніби це мало бути її власне весілля.

Матір нареченого обирала своєму синові костюм, замовляла музику та навіть організовувала перший танець молодят.

"Вона хотіла взяти все у свої руки. Мовляв, всі повинні хвалити мене за те, що я народила цього хлопчика, він навіть не може одружитися без мене", – каже наречена.

Свекруха навіть втручалась у вибір сукні для нареченої Фото: PiBig

Зі слів дівчини, її коханий – єдина дитина у свекрухи, тож вона не хоче відпускати сина у самостійне життя. Коли поведінка жінки стала зовсім нестерпною й вона почала втручатися у вибір весільної сукні, наречені разом з іншими родичами вирішили її не запрошувати на святкове дійство. Вони м'яко повідомили їй про це під час зустрічі вдома. Та, своєю чергою, розлютилася і накинулася чомусь саме на невістку.

"Вона дуже розлютилася і відразу ж звинуватила мене, а не на свого сина, так, ніби це я вплинула на решту родини, щоб її не запросили", – пояснила наречена.

Авторка допису на Reddit зазначає, що свекруха "схопила сумку і пішла геть" і з того часу не розмовляє з нею, вимагаючи вибачень. Однак всі інші родичі вважають, що вона мала повне право так відреагувати.

У коментарях користувачі мережі підтримали дівчину.

"Мені все одно, що вона думає. Здається, тут всі згодні, що вона не повинна бути на весіллі"

"Найняти охорону на весілля – це, мабуть, дуже гарна ідея"

"Ви вчинили абсолютно правильно. Якби ви не наполягли на своєму зараз, у вас була б драма з нею на все життя. Цей пост варто зберегти як приклад того, як правильно поводитися з жахливою свекрухою. А ваш наречений заслуговує на п'ять балів за те, що заступився за вас!"

Раніше Фокус писав про наречену, яка подала на розлучення всього за 48 годин після весілля з чоловіком, бо він не поважав її прохання в день весілля.