Чоловік завдяки старому кріслу отримав ключі від вілли в Іспанії та 12 мільйонів готівкою

Новий дім британця — це тиха оаза з приватним басейном і чудовим краєвидом на Майорці.

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52-річний Грем Данлоп придбав старе шкіряне крісло та завдяки цьому отримав ключі від вілли в Іспанії вартістю понад 3 мільйони фунтів стерлінгів, а також 250 тисяч фунтів стерлінгів готівкою (майже 12 млн грн). Про це пише видання Daily Star.

За словами Грема, продавчиня крісла сказала, що він може забрати його безплатно, якщо зробить символічну пожертву благодійній організації Alzheimer's Research UK.

"Я давно хотів купити крісло до свого домашнього офісу, і раптом в інтернеті з'явилося одне оголошення. Поїхав подивитися, але власниця відмовилася брати за нього гроші та попросила перерахувати благодійний внесок організації, що займається лікуванням хвороби Альцгеймера, оскільки її покійний чоловік страждав через деменцію", — розповідає Данлоп.

Грем Данлоп придбав старе шкіряне крісло та завдяки цьому отримав ключі від вілли в Іспанії Фото: SWNS

Зробивши пожертву, британець вирішив також узяти участь у лотереї призів Omaze, що проводилася на підтримку тієї ж благодійної організації.

Коли організатори розіграшу вперше зв'язалася з Гремом, щоб повідомити про перемогу, він навіть забув, що брав участь у конкурсі.

"Я ніколи раніше нічого не вигравав, але заради цього варто було чекати 52 роки! Поки що я не знаю, що ми робитимемо в довгостроковій перспективі", — зізнається Данлоп, який родом із Единбурга й останні 25 років працює в ІТ-сфері.

Коли організатори розіграшу вперше зв'язалася з Гремом, щоб повідомити про перемогу, він навіть забув, що брав участь у конкурсі Фото: SWNS Коли організатори розіграшу вперше зв'язалася з Гремом, щоб повідомити про перемогу, він навіть забув, що брав участь у конкурсі Фото: SWNS

У нього є дружина Аманда та двоє дітей – 18-річна донька та 15-річний син. Сімейство з 2014 року живе у будинку з чотирма спальнями неподалік від Саутгемптона.

А от його нова вілла – це тиха оаза з приватним басейном й чудовим краєвидом на гори всього за кілька хвилин ходьби від міста Сельва, що є популярним туристичним місцем на Майорці.

"Спочатку моїй дружині не сподобалося крісло, але тепер вона його просто обожнює! Я обов'язково привезу крісло сюди, хоча поруч з басейном воно виглядатиме трохи дивно", – сміється британець.

Нова вілла Грема – це тиха оаза з приватним басейном й чудовим краєвидом на гори всього за кілька хвилин ходьби від міста Сельва Фото: SWNS

Раніше Фокус писав про колишнього антиквара Майка Антонуччі, який виграв у лотерею 2,8 мільйона фунтів стерлінгів (136 млн грн), але витратив усе своє багатство на розгульне життя та щедрі подарунки. Зірвавши колосальний джекпот, щасливчик думав, що буде забезпеченим до кінця своїх днів. Він швидко кинув роботу і пустився у всі тяжкі, витрачаючи гроші на подорожі та розкішні покупки, зокрема швидкісні автомобілі та яхти.