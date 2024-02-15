Користувачі TikTok "мінують" свої готельні номери заради безпеки (відео)

У соціальних мережах набирають популярності ролики, в яких творці контенту нібито намагаються захистити своє житло в стилі фільму "Сам удома". Експерти з безпеки поділилися своєю думкою з цього приводу.

Related video

Багатьох людей зацікавив новий тренд у TikTok. Його суть полягає в тому, щоб залишатися в безпеці у своєму готельному номері, використовуючи деякі підручні предмети. Творці контенту блокують двері рушниками, вішалками, оснащеним сигналізацією обмежувачем, прасувальною дошкою або важкими меблями, а за всім цим спостерігає бездротова відеокамера. Про це пише The Washington Post.

У соціальній мережі TikTok набирають популярності ролики, в яких творці контенту начебто намагаються захистити своє житло в стилі фільму "Сам удома". Іноді це супроводжується фоновою музикою, іноді дивним вибором гардероба, але також коментарями людей, які радять авторам ніколи не виходити з дому, якщо вони так хвилюються за свою безпеку.

"Ви забули закріпити відро з фарбою, яке падає вниз, коли відчиняються двері", — написала одна людина під відео, що містить дев'ять порад з безпеки.

Що стоїть за цією тенденцією

Видання зазначає, що незрозуміло, чому такі відео набирають популярності. Статистика злочинів у готелях важкодоступна, але, згідно з наявними даними, у 2022 і минулому році їхня кількість у Сполучених Штатах знизилася, після того, як у попередні два роки кількість убивств зросла.

"Убивства продаються. Для людей, які споживають постійний контент про справжні злочини, хакі безпеки можуть стати заспокійливою контрзапоною, що продає обіцянку, що якщо я зроблю те, що показано в цих відео, я буду в безпеці", — каже Трейсі Волдер, колишній співробітник ЦРУ і агент ФБР.

Американка вважає, що деякі матеріали, присвячені безпеці, живляться занепокоєнням і страхом людей. Волдер також поділилася порадами щодо безпеки в подорожах, але без "мінування". Її підхід полягає в тому, щоб зробити безпеку дешевою, легкою та швидкою. Головна мета це не додавати занепокоєння в життя людей через рутину.

"Чомусь люди вважають, що якщо ви ускладнюєте свою безпеку, то це дасть змогу бути захищеним. Я жила в одних із найнебезпечніших країн у світі. Це не так складно. Просто не варто ускладнювати", — додала вона.

За словами Волдер, її турбота про безпеку починається з того, де вона зупинилася в готелі: як правило, вона уникає першого поверху, тому що туди легше проникнути і там більш жвавий пішохідний рух. Вона вважає за краще зупинятися між третім і шостим поверхами, щоб не опинитися занадто високо, якщо виникне надзвичайна ситуація і їй потрібно буде швидко вибратися. Вона використовує всі наявні замки, щойно потрапляє в номер, і засовує під двері гумовий обмежувач.

Ілюстративне фото Фото: Getty Images

Американська асоціація готелів не стала розглядати відеоролики про безпеку в готелях, але вказала на програму безпеки, яку вона презентувала 2018 року, після масового розстрілу в Лас-Вегасі з готельного номера і на тлі руху #MeToo проти сексуальних домагань і зловживань. Організація також надає поради з безпеки — у PDF, а не у відеороликах у соціальних мережах.

Як залишатися в безпеці

Кевін Коффі, офіцер поліції у відставці, який розслідував злочини проти мандрівників, а тепер навчає туристів, як бути розумними в дорозі, каже, що лише невеликий відсоток людей стикається з насильницькими злочинами. На його думку, постояльці готелів, які почуваються дуже вразливими або можуть опинитися в ситуації, коли їхня безпека перебуває під загрозою, можуть вжити додаткових заходів безпеки.

Фахівець рекомендував поставити прасувальну дошку навпроти дверей, якщо мандрівник один і в нього немає другого дверного замка. Він радить мандрівникам користуватися сейфом і ніколи не залишати ноутбук у кімнаті через можливість крадіжки. Одну пораду для самотніх мандрівників Коффі перейняв від своєї дружини.

"Якщо хтось підходить до дверей, скажіть щось на кшталт: "Любий, зараз принесуть наше замовлення, я зачиню двері у ванну". Потім зачиніть їх, щоб створити враження, що в номері хтось ще є", — порадив американець.

За словами Коффі, під час тренінгів він запитує учасників, чи заходив хто-небудь до їхнього готельного номера, поки вони там перебували. За його словами, приблизно 20-30 відсотків людей відповідають ствердно.

Ілюстративне фото Фото: freepik

Асоціація готелів закликає гостей перевіряти, чи замкнені розсувні скляні двері, вікна та суміжні двері, завжди мати при собі ключі від номера і звертатися на стійку реєстрації, якщо в номер приходить людина, яка видає себе за співробітника.

Раніше Фокус повідомляв, що незадоволені пасажири почали громити аеропорт через скасування рейсу. Люди, які очікували на свій політ, напали на обслуговуючий персонал і завдали шкоди дорогому обладнанню. Їхній рейс затримали на цілу добу, а потім і зовсім скасували.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на вашу безпеку або здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.