Чоловік вилив у каналізацію 80 тисяч пляшок елітного вина за 2,5 мільйони євро (відео)

Напій витримувався у бочках не один рік, і його вже неможливо повторно виготовити чи відновити, тому збитки для компанії – колосальні.

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Невідомий зловмисник проник на територію іспанської виноробні "Cepa 21" у регіоні Рібера-дель-Дуеро, що в центральній Іспанії, та відкрив крани на величезних резервуарах з вином. У результаті близько 60 тисяч літрів елітного напою вартістю 2,5 млн євро вилилось в стічну каналізацію. Про цей інцидент повідомляє видання Barron’s.

На оприлюдненому відео з камер спостереження можна побачити, як невідомий чоловік у капюшоні бігає від одного резервуара до іншого, відкриваючи вентилі. За підрахунками виноробні, об’єм злитого вина міг би заповнити до 80 тисяч пляшок.

На думку директора підприємства Хосе Моро, зловмисник чітко знав, як працює система та як відкрити резервуари.

"Це акт руйнування просто заради розваги з боку неадекватної людини, керованої ненавистю. Все вказує на те, що він добре орієнтувався на території", – заявив Моро.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом спричинення виноробні значної матеріальної шкоди. Правоохоронці вивчають записи камер спостереження в пошуках якихось зачіпок щодо особи зловмисника та його мотивів, адже під час зламу з території підприємства нічого не зникло.

Співробітники та власники "Cepa 21" вражені від побаченого. Напій витримувався у бочках не один рік, і його вже неможливо повторно виготовити чи відновити, тому збитки для компанії – колосальні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про жителя Великої Британії, який знайшов у своєму підвалі неймовірну знахідку – 40-річну пляшку енергетичного напою Lucozade. За словами чоловіка, дизайн скляної пляшки з червоною етикеткою та королівською печаткою явно вказує на те, що напій був виготовлений щонайменше кілька десятиліть тому.

Крім того, ми повідомляли, що у Парижі з відомого ресторану La Tour d'Argent зникло вино на суму понад 1,5 мільйона євро. Йдеться про алкогольний Romanée Conti — одне з найдорожчих вин у світі. У 2018 році пляшка цього напою 1945 року випуску була продана за 482 тисяч євро.