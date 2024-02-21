Стоїть на 150-метровій скелі: бізнесмен перетворив пасажирський літак на розкішну віллу (відео)

За одну ніч у Boeing 737 доведеться заплатити від 1600 доларів, а повний пакет послуг, включно з трансфером приватним вертольотом, коштуватиме до 7 тисяч доларів.

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На індонезійському острові Балі розташована одна із найнезвичайніших у світі вілл – це знятий з експлуатації та переобладнаний під житло Boeing 737 авіакомпанії Mandala Airlines. Пасажирський літак стоїть на вершині 150-метрової скелі, звідки відкривається просто приголомшливий вид на океан. Детальніше про це пише видання CNN.

Власник об’єкта нерухомості, бізнесмен та підприємець Фелікс Дьомін, зізнається, що ідея такої незвичної трансформації прийшла до нього відразу після придбання списаного лайнера.

"Я подумав, що його можна перетворити на якийсь унікальний об'єкт. Дуже хочу, щоб люди відчували "вау-ефект" від кожної секунди перебування в цьому незвичайному місці", – каже підприємець.

Boeing 737 став приватною віллою. Фото: Private Jet Villa

За його словами, реалізація грандіозного проєкту зайняла 3 роки й була пов’язана з безліччю складнощів. Спочатку потрібно було розібрати велетенський Boeing 737 на частини, щоб транспортувати вузькими дорогами Балі до місця призначення на скелі. Це зайняло у робітників понад 5 днів.

Реалізація грандіозного проєкту зайняла 3 роки й була пов"язана з безліччю складнощів. Фото: Private Jet Villa

Після цього почалося власне перетворення літака на елітне житло. Багато ідейних рішень Дьоміна виявилися надто сміливими для підрядників, але зрештою вілла Private Jet Villa by Hanging Gardens вийшла такою, як було заплановано.

Пасажирський літак стоїть на вершині 150-метрової скелі, звідки відкривається просто приголомшливий вид на океан. Фото: Private Jet Villa

Кабіну пілотів переробили на ванну кімнату з видами на океан, а одне з крил – на терасу зі скляними поручнями. Саму конструкцію встановлено на міцних опорах і вона цілком безпечна в експлуатації.

Кабіну пілотів переробили на ванну кімнату з видами на океан, а одне з крил – на терасу зі скляними поручнями. Фото: Private Jet Villa Кабіну пілотів переробили на ванну кімнату з видами на океан, а одне з крил – на терасу зі скляними поручнями. Фото: Private Jet Villa

Унікальна вілла відкрилась для туристів ще у квітні 2023 року. Втім, зараз про неї знову заговорили у соцмережах, насамперед завдяки рекламному відео в YouTube з приголомшливими видами та демонстрацією "геніального дизайну".

До слова, за одну ніч у Boeing 737 доведеться заплатити від 1600 доларів, а повний пакет послуг, включно з трансфером приватним вертольотом, коштуватиме до 7 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що британському забудовнику довелося знести люксові будинки з усіма зручностями. Barratt David Wilson Homes визнав наявність дефектів у фундаменті частини об’єктів нерухомості в новозбудованому житловому комплексі недалеко від Кембриджа (Велика Британія).

Також ми писали про дизайнерку інтер’єрів Луїзу з Великої Британії. Жінка розповіла, як їй вдалося зробити з найгіршого будинку на вулиці затишний сімейний куточок. Вона показала фотографії до, під час і після капітального ремонту.