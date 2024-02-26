"Думала, що це шнурок": жінка знайшла у своїй машині велику змію (відео)

Налякана американка попросила перехожих допомогти їй дістати непрохану гостю з салону автомобіля.

Related video

Аманда Норманд з Луїзіани, що в США, знайшла у своєму автомобілі справжню змію. Жінка випадково помітила плазуна, коли повернулась з магазину AT&T на вулиці Джонстон у Лафайєтті, куди заїхала, щоб відремонтувати телефон. Про це повідомляє телеканал KADN-TV.

"Коли я сідала в машину, то побачила, що в салоні на дні щось висить. Спершу подумала, що це може бути шнурок від рюкзака, про який я забула, але придивившись, зрозуміла, що то жива змія!" – розповідає американка в інтерв'ю.

За словами Аманди, вона злякалась рептилії й попросила перехожих допомогти їй вийняти непрохану пасажирку. Один з чоловіків, що проходив повз, дістав змію з авто та відпустив у кущі.

Аманда Норманд з Луїзіани знайшла у своїй машині змію. Фото: YouTube

"Слава Богу, що знайшлись добрі люди, які допомогли мені. Змія точно була живою і виглядала дуже роздратованою. Так що будьте уважні, бо вони можуть залізти й до вас в машину", – наголошує Норманд.

За словами експертів, більшість видів змій не агресивні та намагаються уникнути зустрічі з людьми. У цьому випадку плазун, ймовірно, шукав тепле та захищене місце та заповз до машини через щілину біля дверцят чи капота.

Щоб уникнути подібних інцидентів, фахівці радять не паркувати авто поблизу озер, ставків та інших водойм, де можуть водитися рептилії. Якщо ж таке трапиться, то не варто намагатися власноруч впіймати змію, краще покликати на допомогу спеціалістів.

До речі, це вже не перша подібна історія. Раніше Фокус розповідав, що австралійська сім’я з Квінсленда пережила справжній шок під час поїздки вздовж Elliot Heads Road до Бандаберга, виявивши в автомобілі справжню змію. Ймовірно, це був звичайний деревний вуж. Він проліз у салон машини через двері, що були відчиненими на ніч.

Крім того, нещодавно на борту літака авіакомпанії Thai AirAsia, що прямував за маршрутом Бангкок – Пхукет (Таїланд), шоковані пасажири помітили змію, яка повзала над багажними полицями. Член екіпажу намагається зловити рептилію за допомогою пластикової пляшки, але безуспішно. Згодом йому таки вдається загнати "незвану гостю" в пакет для сміття. Рептилія, ймовірно, пробралася на борт у чиїйсь ручній поклажі.