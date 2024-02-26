Застиг у часі: меню в покинутому McDonald's здивувало людей низькими цінами (відео)

Один із ресторанів мережі швидкого харчування залишався недоторканим протягом 30 років. Багато людей швидко відчули ностальгію, подивившись короткий ролик про нього.

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Шанувальники McDonald's були здивовані та відчули ностальгію за цінами на культові продукти харчування імперії швидкого харчування 30-річної давнини, після того як у мережі з'явився відеоролик, у якому показано занедбану закусочну в США, яка не змінилася з 1994 року. Ролик показав у TikTok користувач із нікнеймом @underratedsimpsons.

Багато людей пам'ятають низькі ціни в McDonald's. Ролик, у якому показує старовинне меню, змушує шанувальників мережі ресторанів швидкого харчування "сумувати за минулими днями".

Моторошний McDonald's був виявлений на військово-морській базі на острові Адак, Аляска, США, і, схоже, залишався недоторканим з 1994 року. За даними Служби національних парків, під час Другої світової війни тут розташовувався форпост для баз сухопутної армії і флоту. Але коли в 1990-х роках необхідність у військових будівлях відпала, багато жителів міста покинули його, а підприємства були змушені закритися. Водночас вирішили відмовитися і від кафе.

Вірусний ролик показав старе, нецифрове меню в ресторані з кардинально відмінними цінами. У ньому була присутня реклама старого Happy Meal з іграшками Bobby's World, американського анімаційного комедійного дитячого телесеріалу, що виходив на каналі Fox Kids 30 років тому.

Тоді великий коктейль Triple Thick Milkshake можна було купити всього за $1,14, а якщо люди хотіли взяти його з собою, то платили всього 97 пенсів. Також можна було купити гарячий шоколад за 75 пенсів, каву за 49 пенсів і супроводити її гарячим яблучним пирогом за 67 пенсів.

Британський таблоїд зазначає, що шанувальники Біг-Маку, можливо, будуть вражені, дізнавшись, що якщо зараз вони платять 4,89 фунта стерлінгів, то в 1994 році культовий бургер обійшовся б їм у 1,93 фунта стерлінгів. Чизбургер коштував 86 пенсів, а коробка з 20 курячими наггетсами лише 4,50 фунта порівняно з сьогоднішньою ціною в 6,39 фунта. Ба більше, 30 років тому в деяких ресторанах McDonald's були стільці схожі на бургери, ігровий парк на вулиці та навіть фірмові попільнички.

Старе, нецифрове меню у ресторану з кардинально відмінними цінами Фото: Reddit

Багато людей, серед яких більшість читачів із Великої Британії, швидко відчули ностальгію, подивившись ролик, який набрав понад 1,2 мільйона вподобань.

"Я сумую за буріто за £1,17 на сніданок". 87 пенсів за апельсиновий сік, тепер він коштує 3,15 фунта стерлінгів", "Мрію про такі ціни", "Це на Алясці, тож деякі з цих цін навіть вищі, ніж були б у решті частини США", "Я справді сумую за цією дошкою, а не за цифровою", "Я люблю закинуті місця — щось у них схоже на капсулу часу, я просто обожнюю це", — писали люди в коментарях.

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