Капсула часу: господарі розкопали на присадибній ділянці вхід у секретний тунель (відео)

Друзі та знайомі пропонують домовласникам перетворити укриття на ігрову кімнату або здавати його в оренду, але вони вирішили лишити все без кардинальних змін.

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Подружжя з Великої Британії зробило неймовірне відкриття під час весняних робіт у своєму саду. Жінка, яку звуть Бекс, разом зі своїм чоловіком вирішили перекопати свою присадибну ділянку й раптом натрапили на масивну кам'яну плиту. Заінтриговані знахідкою, вони розкопали ґрунт навколо і побачили вхід у підземний тунель. Про це пара розповіла на своїй сторінці у TikTok.

Як з'ясувалося згодом, то був вхід у старе бомбосховище часів Другої світової війни. На опублікованому відео можна побачити, як подружжя спускається східцями, освітлюючи шлях ліхтариками. Далі вони потрапляють до обкладеної цеглою кімнати розміром приблизно в 15 квадратних метрів. Там знаходиться багато речей, що датуються 1940-ми роками: глиняний посуд, консервні банки, старі газети, металеві інструменти та пастки для щурів.

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За словами Бекс, укриття було побудоване для місцевих жінок і дітей на випадок бомбардувань під час війни. Після закінчення бойових дій вхід до сховища засипали ґрунтом та закрили важкою кам'яною плитою. Минуло майже 80 років перш ніж хтось знову потрапив всередину.

"Тунель закінчується внизу дороги, але цей кінець був засипаний. Єдиний шлях туди й назад через наш сад", – додає британка.

Бекс розповідає, що фотографи неодноразово давали запит на те, щоб сфотографувати це приміщення, тож вони з чоловіком вирішили провести туди електрику.

Друзі та знайомі пропонують домовласникам перетворити укриття на ігрову кімнату або здавати його в оренду, втім вони вирішили лишити все без кардинальних змін.

"Ми не дуже хочемо його змінювати, бо це дивовижна частина історії", – пояснює жінка.

Друзі та знайомі пропонують домовласникам перетворити сховище на ігрову кімнату або будинок для здачі в оренду. Фото: TikTok

Опубліковане в TikTok відео швидко стало вірусним, зібравши величезну кількість переглядів, вподобайок та репостів. Користувачі мережі активно коментують побачене у ролику.

"Будь ласка, скажіть, що ви збережете цей бункер. Готовий перекопати весь сад, щоб знайти щось подібне у себе"

"Це справді круто. Якби я знайшов щось подібне на своїй присадибній ділянці, то був би на сьомому небі від щастя"

"Яка чудова знахідка"

"Якщо все почнеться, то прийду до вас, щоб бути в безпеці"

"Це ідеальне чоловіче лігво! Напевно, можна було б здавати його в оренду щонайменше за 2 тисячі на місяць"

"Найкрутіша знахідка, яку я бачив у TikTok за останній час"

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у мальовничій долині Верхній Дуле у Вельсі виставлено на продаж "найдешевший будинок" у Великій Британії. Його початкова ціна становить 0 фунтів стерлінгів.

Крім того, подружжя з Великої Британії купило за 150 тисяч фунтів напівзруйнований будинок у жахливому стані, щоб самостійно зайнятися його ремонтом та реконструкцією. Тепер їхнє помешкання оцінюється вдвічі дорожче від початкової ціни.