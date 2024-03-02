В США жінка виграла рекордні $1,5 млрд, але отримала лише незначну частину з них: що сталося

Від свого виграшу вона змогла отримати лише 878 мільйонів, ще 61 з неї вирахують як податок на прибуток.

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В США жінка виграла в лотереї Mega Millions історичний джекпот у 1,5 мільярда доларів. Вона вирішила зачекати 131 день, щоб отримати свій приз. Про це пише Mirror.

Жінка виграла 1,5 млрд доларів США, але не могла забрати повну суму одразу, їй запропонували розділити ці гроші на 30 років і виплачувати їй частинами. Натомість вона могла одночасно отримати 878 мільйонів доларів з цієї суми.

Жінка вирішила забрати гроші одразу. Для цього їй довелося чекати 131 день через оформлення усіх необхідних паперів.

Щасливчиця через свого адвоката пояснила пресі, що хоче "жити відносно нормальним життям, вільним від страху". Попри те, що вона тримала свою особу в таємниці, вона стала героєм благодійної діяльності після того, як визнала "величезну соціальну відповідальність", яку запропонувала доля.

Як повідомляє WCSC-TV, виграш жінки став першим джекпотом Mega Millions у Південній Кароліні.

"Жителька Південної Кароліни відвідувала Грінвілл. За волею долі її дорога пройшла повз KC Mart, де знаки, що вказували на неймовірно великий джекпот привернули її увагу. Вона вирішила ризикнути і купити квиток, жодного разу не подумавши, що у неї є найменший шанс виграти", — розповів її адвокат.

Перевіривши свій квиток наступного ранку після розіграшу, жінка була шокована і нерухомо дивилася на квиток кілька годин, а потім почала стрибати та кричати від радості.

Коли переможниця отримала свій приз, вона одразу зробила пожертви кільком благодійним організаціям.

"Я усвідомлюю, що таке щастя несе в собі величезну соціальну відповідальність, і це дає мені унікальну можливість допомагати, підтримувати та робити внески в благодійні організації та справи, які близькі моєму серцю", — сказала вона в заяві.

Штат Південна Кароліна отримає 61 мільйон доларів, які будуть зібрані у вигляді податку на прибуток з переможця.

Нагадаємо, що житель штату Небраска, США, прибираючи в бардачку свого автомобіля, виявив куплений торік лотерейний білет, який зрештою приніс йому виграш у вигляді нової вантажівки.

Раніше повідомлялося, що в Таїланді жінка пішла на пенсію після перемоги в лотереї. У цьому виграші жінка вбачає можливість допомогти своїй родині.