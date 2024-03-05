Колишня медсестра заробила 11 мільйонів гривень за допомогою благословення божества (фото)

Навал Джармджурек вирішила змінити рід діяльності та стала забудовником. Жінка просила благословення, а незабаром успішно здійснила операцію, яка принесла їй мільйони.

Related video

Мешканка Таїланду заробила понад 10,5 мільйона бат (трохи більше ніж 11 млн гривень) і пояснила свій успіх благословенням божества. Про це пише The Thaiger.

Після укладення успішної угоди з продажу землі 31-річна колишня медсестра Навал Джармджурек виконала свою обітницю, піднісши божеству Тхао Вессувану грандіозне підношення, яке нібито піклується про людський світ.

На знак подяки вона організувала ансамбль традиційного танцю з трупи Galangal Metropolitan і піднесла 999 пляшок червоного сиропу і 999 червоних троянд.

На початку кар'єрного шляху Навал попросила у божества благословення на продаж 16 тисяч квадратних метрів землі в її проєкті житлового будівництва. Незабаром жінці вдалося успішно здійснити операцію й отримати за продану ділянку землі понад 10,5 мільйона батів (трохи більше ніж 11 млн гривень). Вона зазначила, що досягнення цього успіху стало можливим завдяки допомозі Тао Вессувана. На знак вдячності вона зробила щедру пожертву на користь божества.

Жінка піднесла 999 пляшок червоного сиропу і 999 червоних троянд Фото: Sanook

Видання зазначає, що це не перший подібний випадок. Святилище приваблює безліч інших відвідувачів, зокрема 53-річного Вінаї з Районга. Він приніс квіти, пахощі та свічки, щоб подякувати божеству після того, як виграв у кількох лотереях і отримав кілька дрібних призів.

Крім того, безперервний потік місцевих жителів приходить висловити свою повагу, зробити підношення і попросити благословення.

Раніше Фокус повідомляв, що дружина мільярдера дотримується незвичайних правил, які придумав для неї чоловік. Софія Кралов ділиться зі своїми підписниками своїм розкішним і пишним життям. Жінці не дозволяють займатися домашніми справами, оскільки її чоловік вважає, що це робота для прислуги, але є й інші вимоги.

Також стало відомо, що гороскоп допоміг жінці зірвати джекпот у лотереї. Переможниця лотереї отримала приз у розмірі 100 000 доларів. Гороскоп радив їй внести щось нове у звичне життя і вона вирішила змінити лотерею.