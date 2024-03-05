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Одне із 400 мільйонів: на світ з'явилось теля, яке не мало вижити (фото)

Теля з двома головами, ферма в США, тварини, звірі, аномалії, мутації, фото, унікальне створіння
Фото: Facebook | На фермі в США народилось теля з двома головами.

Рідкісне створіння привернуло увагу громадськості. Фермерам навіть запропонували його продати.

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На фермі в окрузі Верміліон (штат Луїзіана, США) з'явилось на світ вкрай рідкісне теля, яке назвали Deux Face (у перекладі з французької "Дволика"). У малюка з двома мордочками, чотирма очима, а також двома ротами та носами було вкрай мало шансів вижити після народження – один на 400 мільйонів. Однак сталося справжнє диво, пише видання Daily Star.

Унікальне створіння спантеличило працівників ферми Бро. Хоч воно досі живе й намагається підвестися, однак фахівці твердо переконані, що "трагедія не за горами".

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Разом з тим, Deux Face продемонструвала незначний прогрес.

"Вона використовує ноги, щоб підштовхувати себе, і трохи посилила рухи головою. Два її роти з'єднані в горлі й рухаються однаково, втім ліва частина з меншою кількістю патологій", – розповідають на фермі.

Втім, співробітники не надто оптимістичні щодо її майбутнього.

"Ми не очікуємо, що Дволика проживе довго, хоч вона і подолала безліч труднощів, народившись живою", – додають вони.

Рідкісне теля привернуло неабияку увагу громадськості. Навіть з’явились пропозиції придбати тварину, однак на фермі Бро наголошують, що Deux Face не продається.

Теля з двома головами, ферма в США, тварини, звірі, аномалії, мутації, фото, унікальне створіння Fullscreen
Теля досі живе та намагається підвестися, однак фахівці твердо переконані, що "трагедія не за горами".
Фото: Facebook
Теля з двома головами, ферма в США, тварини, звірі, аномалії, мутації, фото, унікальне створіння Fullscreen
Теля досі живе та намагається підвестися, однак фахівці твердо переконані, що "трагедія не за горами".
Фото: Facebook

Користувачі мережі у коментарях висловили сподівання, що дивовижне теля, попри всі негативні прогнози, таки одужає.

  • "Ми вболіваємо за неї, щоб вона подолала труднощі!"
  • "Ого! Ніколи про таке не чула. Deux Face прекрасна"
  • "Одразу згадала улюблений вірш… Бажаю їй найщасливішого життя, сповненого любові та підтримки, поки вона з нами"
  • "Вона дуже гарна і заслуговує на все найкраще. Будь ласка, продовжуйте ділитися оновленнями! Хочеться знати більше!"
  • "Дивовижно! Один шанс на 400 мільйонів. Життя продовжує мене дивувати. Насправді все можливо"
  • "Я молюся, щоб вона вижила. Знаю, що шанси проти неї, але надія помирає останньою".
Теля з двома головами, ферма в США, тварини, звірі, аномалії, мутації, фото, унікальне створіння Fullscreen
Рідкісне теля привернуло неабияку увагу громадськості.
Фото: Facebook
Теля з двома головами, ферма в США, тварини, звірі, аномалії, мутації, фото, унікальне створіння Fullscreen
Рідкісне теля привернуло неабияку увагу громадськості.
Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в Ізраїлі вперше за дві тисячі років народилося червоне теля, яке вважають передвісником Апокаліпсиса. Як у християнстві, так і в юдаїзмі тварини з таким забарвленням фігурують в оповідях про "кінець часів". Вважається, що народження та жертвопринесення повністю рудої корови передує будівництву Третього храму в Єрусалимі.

Крім того, садівник Джефф Пермар з Міддлтауна, що в США, встановив приховану камеру з датчиками руху, щоб спіймати хулігана, який краде з його городу овочі та фрукти. Переглянувши відзняті записи, чоловік не міг повірити своїм очам.