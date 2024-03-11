"Кинь його": наречену закликали розлучитися з чоловіком, який одягнув крокси на весілля (фото)

Наречений одягнув незвичайне взуття в день весілля, що викликало бурхливі суперечки в соцмережах. Багато людей засудили чоловіка за його вибір гардероба, але знайшлися й ті, хто поспішив стати на його захист.

Related video

Користувачі соціальних мереж закликали наречену розлучитися з чоловіком, який одягнув "потворні" крокси в день їхнього весілля. Відповідним фото на популярному форумі Reddit поділився користувач із нікнеймом @cup_1337.

Можна з упевненістю сказати, що весільний етикет останніми роками зазнав змін, оскільки все більше людей відходять від традицій і додають у своє вбрання трохи індивідуальності. Однак багато людей засудили чоловіка за його вибір гардероба, але знайшлися й ті, хто поспішив стати на його захист.

Наречений повністю перекреслив усі правила, відмовившись від пари звичайних черевиків на користь відомих кроксів, і це швидко розділило соцмережі.

Останніми роками цей взуттєвий бренд Crocs переживає відродження популярності, але зручні капці все ще викликають суперечки.

"Уявіть, що ви готуєтеся три години, а ваш наречений з'являється в кроксах", — підписав фото користувач форуму.

Чоловік одягнув зручне взуття на весілля Фото: Reddit

Знімок викликав справжній ажіотаж. Багато людей почали засуджувати чоловіка за такий вибір. Деякі навіть радили нареченій кинути нареченого.

"До біса потворні крокси", "Сподіваюся, це внутрішній жарт між ними, і вона теж носить крокси", "Кинь його", "Розлучися з ним", — писали незадоволені користувачі форуму.

Однак знайшлися й ті, хто став на захист чоловіка. Вони писали, що в хлопця може бути травма стопи або проблема з ногами, яка не дає змоги йому носити "правильне взуття".

"Якщо не брати до уваги кроксів, він одягнений акуратно. Найкраще припущення — у нього проблеми з ногами. Вони також здаються абсолютно новими. Або він найбільший власник акцій Crocs", "Що старшою я стаю, то ворожіше ставлюся до дискомфорту. Зараз я в захваті, якщо бачу когось у кроксах на весіллі. Хотілося б, щоб більше людей були впевнені в собі й обирали функціональність і комфорт, а не привабливість і соціальні норми", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що дружина мільярдера дотримується незвичайних правил, які придумав для неї чоловік. Софія Кралов ділиться з підписниками своїм розкішним і пишним життям. Жінці не дозволяють займатися домашніми справами, оскільки її чоловік вважає, що це робота для прислуги, але є й інші вимоги.

Також стало відомо, що чоловік побився з нареченою та гостями на весіллі. Ронте Стокс опинився за ґратами після того, як зірвав весільну церемонію. Причина перепалки гостя й нареченої невідома, але вважається, що свою роль зіграв алкоголь.