Скористалася лазівкою: жінка пів року безплатно заправляла машину (відео)

Дон Томпсон встигла скористатися бонусною карткою і помилкою автомата на заправці 510 разів за 6 місяців.

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У США 45-річній Дон Томпсон із Небраски загрожує кримінальне покарання за те, що вона, скориставшись лазівкою, вкрала понад 7000 галонів (майже 27 тисяч літрів) бензину на суму понад 27 000 доларів. Про це пише USA Today.

Американку звинувачують у тому, що вона неправомірно використовувала свою бонусну картку винагороди в магазині Pump and Pantry в Лінкольні, штат Небраска, щонайменше 510 разів за 6 місяців. Зазвичай у цьому немає нічого поганого, але співробітники поліції стверджують, що жінка скористалася оновленням програмного забезпечення від листопада 2022 року, яке керувало замовленнями на паливному насосі.

Телеканал WILX-TV повідомив, що компанія Bosselman Enterprise, яка володіє магазином Pump and Pantry, не знала про оновлення, яке запросили персонал і їхні клієнти. Програмне забезпечення давало змогу будь-кому, хто двічі провів бонусною карткою, перемкнути бензонасос зі звичайного режиму в демо-режим, у якому можна заправлятися безплатно.

На заправній станції в Лінкольні усунули неполадку Фото: MGT

Американка встигла скористатися послугами заправки 510 разів. Поліція вважає, що паливо було вкрадено в період із 13 листопада 2022 року до 1 червня 2023 року.

Жінку спіймали на зловживанні бонусною карткою

За даними співробітників поліції Лінкольна, вони спіймали Дон Томпсон на місці злочину, коли перевірили записи камер спостереження і побачили, як вона кілька разів заливала бензин у свій автомобіль. Поліція встановила особу жінки за інформацією про її бонусну картку і судові документи.

Під час допиту вона розповіла детективам, що чоловік, який виплачує борг за машину, дав їй картку замість грошей. Поліція не змогла зв'язатися з цією людиною, оскільки вона померла в січні.

Слідчі вважають, що жінка отримувала "безоплатний бензин" у період з 13 листопада 2022 року по 1 червня 2023 року. За їхніми оцінками, Дон отримала 7 413,59 галона пального, що, за словами менеджера заправки, обійшлося йому в 27 860,27 доларів збитків.

Жінку заарештували 6 березня за звинуваченням у крадіжці, і їй було призначено заставу в розмірі 7500 доларів. Станом на понеділок вона не значилася ув'язненою у в'язниці округу Ланкастер.

Раніше Фокус повідомляв, що начальник поліції вибачився за офіцерів, які "списали" 264 тисячі нерозкритих справ. Трой Фіннер оголосив, що сотні тисяч повідомлень про злочини так і не були передані на розслідування, оскільки офіцери присвоїли їм внутрішній код, пославшись на брак персоналу.

Також стало відомо, що поліція затримала озброєних грабіжників віком 60 і 70 років. Одним із ватажків банди є 70-річний Італо Де Вітт на прізвисько "Німець". Чоловік добре знайомий співробітникам поліції, адже 1995 року він узяв у заручники 15 банківських службовців і погрожував їм зброєю.