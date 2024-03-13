В Англії 82-річна бабуся бігла в халаті, щоб допомогти дочці відбитися від грабіжників

Лінн Елвелл розповіла, що на неї та її літню маму напали двоє невідомих чоловіків, намагаючись викрасти її автомобіль. Жінки отримали садна і травми, розслідування триває.

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Камера відеоспостереження показала, як літня жінка та її донька з Великої Британії мужньо протистоять двом викрадачам, які напали на них серед білого дня. Про це пише Metro.

Двоє чоловіків чекали на 62-річну Лінн Елвелл, коли вона на своєму новому Mercedes A Class виїжджала заднім ходом з під'їзної доріжки своєї 82-річної мами у Вілленхоллі, Вест-Мідлендс (Англія). За мить пізніше один зі злодіїв підбіг, із силою відчинив водійські двері і витягнув британку з машини на землю. Лінн кілька разів ударили ногами, поки вона трималася за автомобіль. 82-річна мама жінки, одягнена в халат і капці, підбігла, щоб допомогти дочці.

На кадрах з камери відеоспостереження, як бабуся встала перед машиною, намагаючись перешкодити злодіям втекти.

На кадрах видно, як викрадачі їдуть прямо на маму Лінн і збивають її. Жінки залишилися побитими й в синцях після викрадення, яке сталося вранці 28 лютого.

82-річна старенька хотіла допомогти доньці, на яку напали Фото: колаж Фокус

Лінн була в будинку своєї мами, щоб залишити собаку перед тим, як вирушити на роботу в перукарню.

"Це було жахливо. Після того як таке трапляється, тобі стає страшно до нестями, ти постійно озираєшся через плече. У мене ніколи не було нічого подібного. Я виросла в цьому районі, і жодного разу в мене не було жодних проблем. Я просто не очікував, що станеться щось подібне", — сказала вона.

Після того як чоловіки почали кричати Лінн, щоб вона вийшла з машини, вони завдали їй кілька ударів. Поліція почала розслідування. За словами Лінн, після викрадення вона не може нормально спати, і цей злочин позначився на її бізнесі.

"Вони також забрали мою перукарську сумку, що негативно позначилося на моєму бізнесі. Коли я була маленькою, тут ніколи не було погано, але зараз усе стало набагато гірше. У моїх батьків теж зараз проблеми з безпекою", — додала британка.

Раніше Фокус повідомляв, що начальник поліції вибачився за офіцерів, які "списали" 264 тисячі нерозкритих справ. Трой Фіннер оголосив, що сотні тисяч повідомлень про злочини так і не були передані на розслідування, оскільки офіцери присвоїли їм внутрішній код, пославшись на брак персоналу.

Також стало відомо, що поліція затримала озброєних грабіжників віком 60 і 70 років. Одним із ватажків банди є 70-річний Італо Де Вітт на прізвисько "Німець". Чоловік добре знайомий співробітникам поліції, адже 1995 року він узяв у заручники 15 банківських службовців і погрожував їм зброєю.